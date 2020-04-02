Tat duyusu değişen genç koronavirüs kaptığını anladı

Yeni Zelandalı 23 yaşındaki Joshua Dent, ilk belirtileri Avrupa seyahatinden döndükten sonra arabayla havalimanından eve giderken hissetti.

DOMATES SALÇASI YİYİNCE METALİK TAT HİSSETTİ

Daily Mail'in haberine göre, yolda burun akıntısı ve boğaz ağrısı başladı. Yolda geçirdiği birkaç saat içinde rahatsızlığı iyice ilerledi ve belirtilere halsizlik eklendi. Eve ulaştığında yeni bir belirti daha keşfeden Dent, tat duyusunun değiştiği söyledi. Domates salçası yiyen genç, “korkunç metalik tat” hissettiğini anlattı.

Dent, “Başka bir markanın salçasını da denedim ama değişen bir şey olmadı. Aynı tat, hastalığım boyunca devam etti” dedi.

TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Bu şikayetle hastaneye başvuran Dent’in koronavirüs kaptığı ortaya çıktı.

BAŞKA ÜRÜNLERDE TAT DEĞİŞİKLİĞİ HİSSETMEDİ

Genç adam, domates dahil diğer tüm ürünlerinin tadında bir değişiklik hissetmemesinin kafa karıştırıcı olduğunu da sözlerine ekledi.

İYİLEŞTİ

İyileşen ama evinde izolasyonda kalmaya devam eden Dent, iyileştikten sonra yediği ilk şeyin domates soslu bir sosisli sandviç olduğunu söyledi.

TAT VE KOKU DUYUSUNDAKİ DEĞİŞİKLİK VİRÜSÜN BELİRTİLERİ ARASINDA

Uzmanlara göre tat ve koku duyusundaki değişiklik ve bu duyuları tamamen kaybetmek, koronavirüsün belirgin semptomlarından biri ve virüsün bulaşmasından sonra en hızlı şekilde kendini gösteren belirtiler arasında görülüyor.