Tatil 9 güne çıktı: İşte 4 kişilik bir ailenin tatil maliyeti

Tatil 9 güne çıktı...

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasıyla birlikte tatil planları yapılmaya başlandı.

MEMURLAR AYIN 15'İNDE MAAŞLARINI ALACAK

Mayıs ayının son haftasına gelen bayram özel sektör çalışanları için maaşların eridiği günler olmasından dolayı nakit parayla tatil yapmayı zorlaştıracak.

Memurlar ise her ayın 15'inde maaş aldıkları için ve tatilin esas olarak onlara yarayacak olmasından dolayı ve 9 günlük tatili yıllık izinle de uzatmalarına imkan tanınmasından dolayı harcama yapabilecekler.

OTOMOBİLLE YOLCULUK NE KADAR TUTACAK?

İstanbul'un Avrupa yakasında yaşayan 4 kişilik bir ailenin Ege kıyılarında tatil yapması için otomobille seyahat ederse gidiş- dönüş paralı yol ücreti, köprü geçişleri 6 bin lira tutuyor.

Bununla birlikte tatil boyunca 2 bin kilometre yol yapıldığı varsayılırsa yakıt olarak da 7 bin lira civarında harcama ortaya çıkıyor.

Yol boyunca bir kez yemek yenilse kişi başı 500 liradan 2 bin lira tutuyor. Başka bir deyişle, İstanbul'dan Marmaris'e otomobille gidip dönmek 15 bin lira civarında maliyeti ortaya çıkarıyor.

Paralı yoldan ulaşım sağlanması halinde 8 saatte varılırken ve radar cezası riski minimuma indirilirken, devlet yolundan ücretsiz olarak gitmek istendiğinde yolculuk 12 saate çıkıyor ve mecburi olarak İstanbul'daki köprü ücretinin ödenmesi gerekiyor.

UÇAKLA NE KADAR TUTUYOR?

Uçakla İstanbul Havalimanı'ndan Milas Havalimanı'na seyahat yapıldığı varsayılırsa 2 yetişkin, 2 çocuğun gidiş-dönüş maliyeti yaklaşık 60 bin lira tutuyor.

İstanbul Havalimanı'na erişim ve Milas Havalimanı'ndan transfer ücretini de hesaba katarsak gidiş-dönüş uçak maliyeti 70 bin liraya yaklaşıyor.

OTOBÜSLE NE KADAR TUTUYOR?

Otobüsle Marmaris'e 4 kişilik aileye bilet maliyeti 18 bin lira oluyor.

Otobüse erişmek için toplu taşıma, taksi kullanımı da hesaba katıldığında 20 bin lirayı aşıyor.

Yolda bir kez yemek yenilse bu tutar 22 bin lirayı buluyor. Ayrıca otobüsle seyahat 12 saati buluyor.

OTEL MALİYETİ

Muğla'nın en popüler tatil ilçesi olan Marmaris'te oda+kahvaltı 3 yıldızlı denize uzak otelde 2 yetişkin + 2 çocuğun konaklaması en düşük 27 bin lira, en yüksek de 125 bin lira tutuyor.

Her şey dahil bir otelde aynı şartlarda konaklanmak istenirse yaklaşık 40 bin liradan başlayıp 200 bin lirayı aşıyor.

OTEL DIŞINDA AKTİVİTE YAPILIRSA NE KADAR TUTAR?

NTV'nin paylaştığı bilgilerde, otelden çıkıp farklı koylara gidilse, beachlere gidilse, tekne turu yapılsa, yemek yeme gibi faaliyetlerde bulunulması halinde 9 günde minimum 50 bin lira daha harcama yapılabilir.

TATİLİN TOPLAM MALİYETİ

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin toplam maliyeti en düşük şartlarda otomobille gidilirse 125 bin lira, uçakla gidilirse 180 bin lira, otobüsle gidilirse 132 bin lirayı buluyor.

Bu rakamlar genelde 3 yıldızlı otelde, denizden uzak oteller için geçerli oluyor.

Denize yakın, her şey dahil otellerde konaklamak için yaklaşık 300 bin liranın gözden çıkarılması gerekiyor.