Tatil beldelerinden 'gelmeyin' çağrısı

Koronavirüs vakalarının her geçen gün arttığı Türkiye'de, çoğu kişi tatil bölgelerine gidiyor.

Uzaktan eğitim ve evden çalışma sistemini fırsat bilenler, beldelere akın edince, iş belediye başkanlarına düştü.

Gelişleri bir türlü engelleyemeyen belde yöneticileri, ortak bir mesaj yayınlarak, 'gelmeyin' dedi.

6 BELEDİYE BAŞKANI KONUŞTU

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ve Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay; ortak bir videoda buluşup, 'evde kalın' çağrısı yaptı.

Başkanlardan 'tatil beldelerine gelmeyin' çağrısı İZLE

"EVİNİZDE KALIN"

Özellikle başka şehirlerden turistik kentlere gelmek isteyenlere seslenen başkanlar, “Evinizde kalın, sağlığınıza dikkat edin, sosyal mesafeyi koruyun.” diyerek sosyal izolasyon mesajı verdi.

TURİZM MERKEZLERİ YOĞUNLUK YAŞIYOR

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, tüm ülkeye yayılan salgının turizm merkezlerinde yoğunlaşması riski bulunduğunu belirterek, “Bizler koronavirüs tehdidinin ortaya çıkmasıyla temizlik ve hijyen çalışmalarını en üst seviyeye çıkarttık. Bu çalışmalarımız devam ediyor. Ancak bu yeterli değil. Ne yazık ki yaşanabilecek sağlık sorunlarına karşı Marmaris'in de içinde bulunduğu hiçbir turistik ilçemizin hastane yatak kapasitesi ve sağlık ekipmanı bu aylarda yaşanacak yoğunluğu kaldırabilecek durumda değil." dedi.

"BU ZORUNLU BİR RİCADIR"

"Bize ve diğer ilçelere yapılacak bir ziyaret hem gelenleri hem de yerleşik vatandaşları riske atabilir." diyen Oktay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu, zorunlu bir ricadır. Tüm turistik ilçelerimiz için sosyal izolasyon büyük önem taşımaktadır. Bu süreci atlattıktan sonra büyük bir mutlulukla sizleri eskisi gibi keyifli bir şekilde ağırlıyor olacağız.”