Tatil öncesi saç boyatırken bu detayları gözden kaçırmayın

Tatil planları yapılırken kuaför randevuları da hız kazanıyor. Kimi beyazlarını kapatmak, kimi saçına ışıltı katmak, kimi de tatil fotoğraflarında daha bakımlı görünmek için saç rengini yenilemeyi planlıyor. Ancak kuaför koltuğuna oturmadan önce saçın birkaç hafta sonra nasıl görüneceğini de hesaba katmak gerekiyor. Çünkü güneş, deniz ve havuzun etkileri bazı renklerin beklenenden daha hızlı solmasına veya saçın daha kuru görünmesine neden olabiliyor.

YAZ YAKLAŞIRKEN SAÇLARDA DEĞİŞİM İSTEĞİ ARTIYOR

Sıcak havaların etkisiyle birçok kişi görünümünde küçük değişiklikler yapmayı tercih ediyor. Özellikle daha canlı görünen tonlar, yüzü aydınlatan ışıltılar ve saç rengini tazeleyen uygulamalar, bu dönemde daha fazla ilgi görüyor.

Ancak uzmanlar, yaz öncesinde yapılan işlemlerde yalnızca ilk görünümün değil, sonraki haftalarda oluşabilecek renk değişimlerinin de dikkate alınması gerektiğini belirtiyor. Bu nedenle saçın bakım ihtiyacı ve tatil planları da renk seçimi kadar önem taşıyor.

DOĞAL GEÇİŞLİ RENKLER DAHA ÇOK TERCİH EDİLİYOR

Kuaförler, tatil öncesinde keskin renk değişikliklerinden çok mevcut rengi canlandıran uygulamaların daha fazla tercih edildiğini belirtiyor. Dip boyasının yenilenmesi, gloss uygulamaları, yumuşak geçişli balyajlar ve doğal ışıltılar bu seçenekler arasında yer alıyor.

Saç uzmanlarına göre bu teknikler, saç uzadığında belirgin dip çizgileri oluşturmadığı için daha düşük bakım gerektiriyor ve daha doğal bir görünüm sunuyor.

Buna karşılık platin sarılar ve yoğun açıcı işlemler daha fazla bakım isteyebiliyor. Amerikan Dermatoloji Akademisi’nde yer alan bilgilere göre açıcı işlem görmüş saçlar güneş ışınları ve klorun etkilerine karşı daha hassas hale gelebiliyor. Bu nedenle büyük renk değişiklikleri planlayan kişilerin zamanlamayı dikkatli değerlendirmesi öneriliyor.

BEYAZLARI KAPATMANIN FARKLI YOLLARI BULUNUYOR

Saçını boyatmak isteyen herkesin amacı renk değiştirmek olmuyor. Birçok kişi için öncelik, beyaz görünümünü azaltmak ve daha bakımlı bir görünüm elde etmek. Bu noktada yalnızca klasik dip boyası seçenekleri öne çıkmıyor.

Tonlama uygulamaları ve daha yumuşak geçişler sağlayan teknikler de tercih edilebiliyor. Böylece saç uzadığında oluşan renk farkı daha az dikkat çekiyor ve kuaför ziyaretleri arasındaki süre uzayabiliyor. Özellikle yaz boyunca sık bakım yaptırmak istemeyen kişiler için bu yaklaşım, daha pratik bir seçenek olarak değerlendiriliyor.

YAZIN SAÇ RENGİNİ KORUMAK MÜMKÜN

Renkli saçların yaz aylarında daha fazla özen istemesi şaşırtıcı değil. Ancak birkaç basit alışkanlık, rengin daha uzun süre korunmasına yardımcı olabiliyor.

Denize veya havuza girmeden önce saçı temiz suyla ıslatmak, güneş altında uzun süre kalınacak günlerde şapka kullanmak ve UV korumalı saç ürünlerinden yararlanmak bunların başında geliyor.

Ayrıca deniz veya havuz sonrasında saçın durulanması ve düzenli nem desteği sağlanması da kuruluk görünümünü azaltabiliyor. Özellikle açıcı işlem görmüş saçlarda nem desteği daha da önem kazanıyor.