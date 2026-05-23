Tatil planları altüst olabilir: Uzmanlar o bölgeleri işaret etti

Bayram tatilini fırsat bilip deniz, kum ve güneş hayaliyle valizini hazırlayan milyonlarca vatandaşa uyarı yapıldı.

Yaz sezonunun açılışıyla birlikte popüler rotalara akın etmeye hazırlanan tatilciler, bu kez güneş gözlüklerinin yanına şemsiyelerini de eklemek zorunda kalacak.

Yapılan son hava tahmin raporlarına göre, bayram süresince tatil merkezlerinde yağışlar etkili olacak.

AKDENİZ VE EGE’DE YAĞMUR BEKLENİYOR

Meteoroloji kaynağı Hava Forum’a göre, yaz turizminin kalbi olarak nitelendirilen Antalya ve Muğla’nın dünyaca ünlü ilçeleri, bayramı yağmurlu geçirmeye hazırlanıyor.

Antalya'da deniz sezonunu çoktan açan ve bayramda yoğunluk bekleyen Kalkan, Kaş, Kemer, Alanya ve Demre gibi gözde noktalarda gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

YAVRU VATAN KIBRIS DA YAĞMURA TESLİM

Bayram tatili için rotasını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) çevirenleri de benzer bir sürpriz karşılıyor.

Meteorolojik verilere göre, Kıbrıs genelinde de serin ve yağışlı bir hava dalgası hakim olacak.

Kıbrıs turizminin vazgeçilmezi olan Girne, tarihi ve kültürel dokusuyla öne çıkan başkent Lefkoşa, geniş sahilleriyle bilinen Gazimağusa ve narenciye bahçeleriyle ünlü Güzelyurt bayram süresince yağış alacak.