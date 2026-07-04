Tatilciler Çeşme yolunda yoğunluk oluşturdu
Okulların kapanmasıyla birlikte tatilciler, Çeşme'ye gelmeye başladı. Çeşme yolunda oluşan yoğunluk, sürücüler tarafından kayda alındı.
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Yurt genelinde sıcak hava etkili oluyor.
Sıcak havadan bunalan vatandaşlar ise tatil planlarını yapmaya başladı.
Bu kapsamda da okullar kapandı, tatilciler yola düştü.
ROTA ÇEŞME OLDU
Okulların kapanmasını fırsat bilen tatilciler, rotayı yine Türkiye'nin gözdesi olan Çeşme'ye çevirdi.
YOLLARDA YOĞUNLUK OLUŞTU
Hafta sonunu Çeşme’de geçirmek isteyen tatilciler yola çıktı.
İzmir-Çeşme Otoyolu’nun Çeşme yönünde, araç yoğunluğu oluştu.
DENETİMLER DE SÜRÜYOR
Diğer yandan polis ekiplerinin de denetimleri sürüyor.
Yollarda kazaların önüne geçilmesi için denetim yapan ekipler, sürücüleri dikkatli olması için uyarıyor.
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