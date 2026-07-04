Tatilciler Çeşme yolunda yoğunluk oluşturdu

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Yurt genelinde sıcak hava etkili oluyor.

Sıcak havadan bunalan vatandaşlar ise tatil planlarını yapmaya başladı.

Bu kapsamda da okullar kapandı, tatilciler yola düştü.

ROTA ÇEŞME OLDU

Okulların kapanmasını fırsat bilen tatilciler, rotayı yine Türkiye'nin gözdesi olan Çeşme'ye çevirdi.

YOLLARDA YOĞUNLUK OLUŞTU

Hafta sonunu Çeşme’de geçirmek isteyen tatilciler yola çıktı.

İzmir-Çeşme Otoyolu’nun Çeşme yönünde, araç yoğunluğu oluştu.

DENETİMLER DE SÜRÜYOR

Diğer yandan polis ekiplerinin de denetimleri sürüyor.

Yollarda kazaların önüne geçilmesi için denetim yapan ekipler, sürücüleri dikkatli olması için uyarıyor.

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