taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.7074
Euro
7.3456
Altın
1584.87
Borsa
89085.13
Gram Altın
341.754
Bitcoin
43424.96

Tatvan'da trafik kazası: 4 yaralı

Bitlis'te meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

İHA |
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Tatvan'da trafik kazası: 4 yaralı

Bitlis'te sürücüsü öğrenilemeyen 34 KZ 8429 plakalı otomobil yolun kaygan olması sebebiyle Tatvan-Ahlat karayolunun Tatvan ilçe girişi mevkiinde kontrolden çıkarak takla attı.

ARAÇTAKİ 4 KİŞİ YARALANDI

Kazanın şiddetiyle tekerlekleri kopan otomobil kullanılmaz hale gelirken, araç içerisinde bulunan Kadir K., Muhammed Ö., Fırat Ulaş A. ve Özgür B. yaralandı. Çevredekilerinde yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar ambulanslarla olay yerinden alınarak tedavileri yapılmak üzere Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tatvan'da trafik kazası: 4 yaralı

Tatvan'da trafik kazası: 4 yaralı

Tatvan'da trafik kazası: 4 yaralı

İlginizi Çekebilir
Adana’da işçi servisi kaza yaptı: 1 ölü 6 yaralı
Adana’da otomobil ile işçi servisinin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da bir kadın meydanda silahla vuruldu
Şanlıurfa’da bir şahıs yabancı uyruklu bir kadını meydanda silahla vurarak yaraladı.
Eski eşi ve oğlunu av tüfeğiyle öldürdü
Aydın'da, Zeki Kızkapan isimli şahsın, daha önce üzerlerine devrettiği gayrimenkullerin geri verilmemesi nedeniyle eski eşi ve oğlunu öldürdüğü ortaya çıktı.
Jandarma 8 ton sahte dezenfektan ele geçirdi
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Çilingiroğlu: Siz Türkiye'desiniz çok şanslısınız
Çilingiroğlu: Siz Türkiye'desiniz çok şanslısınız
502
İsrail Sağlık Bakanında koronavirüs tespit edildi
İsrail Sağlık Bakanında koronavirüs tespit edildi
114
Tat duyusu değişen genç koronavirüs kaptığını anladı
Tat duyusu değişen genç koronavirüs kaptığını anladı
14
ABD’de koronavirüs vakaları 200 bini aştı
ABD’de koronavirüs vakaları 200 bini aştı
17
Bitlis'te 3 köy ve 9 bina karantinaya alındı
Bitlis'te 3 köy ve 9 bina karantinaya alındı
4
Milli Dayanışma Kampanyası'nda 552 milyon lira toplandı
Milli Dayanışma Kampanyası'nda 552 milyon lira toplandı
59
Fransa'nın sipariş ettiği maskeleri ABD kaptı
Fransa'nın sipariş ettiği maskeleri ABD kaptı
29
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir