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Birlik olan tavuklar, kümese giren tilkiyi gagalayarak öldürdü

Fransa'nın kuzeydoğusundaki bir tavuk çiftliğinde, kümese girmeye çalışan bir tilki, tavuklar tarafından öldürüldü.

Haber Merkezi | 13.03.2019 - 12:38..
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Fransız haber ajansı AFP'nin haberine göre, Le Gros Chene tarım teknik lisesinin kümes alanına giren tilki, kümeste mahsur kaldı.

Kümes alanının otomatik kapılarının gün batımıyla birlikte kapandığı ve kitlendiği, tilkinin de bu yüzden kümesten çıkamadığı belirtildi.

Birlik olan tavuklar, kümese giren tilkiyi gagalayarak öldürdü

"SÜRÜ İÇGÜDÜSÜYLE HARAKET ETTİLER"

Ülkenin Brittany bölgesindeki okulun öğrencileri, ertesi sabah tavukları kontrol etmek için kümese girdiklerinde tilkiyi ölü halde buldular.

Okul müdürü Pascal Daniel, AFP'ye konuşurken, "Köşede cansız halde yatıyordu. Tavuklar bir sürü içgüdüsüyle saldırmışlar. Birlik olup tilkiyi gagalayarak öldürmüşler" dedi.

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