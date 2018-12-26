Tayland esrarın tıbbi olarak kullanımını onayladı

Güneydoğu Asya ülkesi Tayland’da, Parlamento'da yapılan oylamayla esrarın tıbbi amaçlı kullanımına onay verilirken, bir milletvekili, bunu Tayland halkına yılbaşı hediyesi olarak değerlendirdi.

EĞLENCE İÇİN KULLANIMI YASAK

Eğlence için kullanımı hâlâ yasak olan esrar, 1930’larda yasaklanana kadar Tayland’da geleneksel bir ilaç olarak kullanıldı.

Güneydoğu Asya ülkeleri, uyuşturucu kullanımı veya bulundurma konusunda dünyanın en ağır cezalarına sahip. Bununla birlikte Tayland, tıbbi esrar alanlarına izin veren ilk ülke oldu.