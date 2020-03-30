Tayland Kralı, haremiyle karantinada

67 yaşındaki Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, Alp Dağları'ndaki Garmisch-Partenkirchen beldesinde bulunan dört yıldızlı Grand Hotel Sonnenbichl'i kapattı.

Alman Bild gazetesine göre; 20 kadından oluşan haremi ve hizmetçileriyle karantinaya giren Tayland Kralı'na, eşinin eşlik edip etmediği bilinmiyor.

12 MİLYON DOLARLIK EVİ DE VAR

30 milyar dolarlık kişisel servete sahip Tayland Kralı Vajiralongkorn'ın zamanının çoğunu geçirdiği Almanya'da, ayrıca 12 milyon dolar değer biçilen bir evi bulunuyor.

METRES İLAN EDİP, UNVANINI GERİ ALMIŞTI

Üç kez evlenen ve dördüncü evliliğini süren Maha Vajiralongkorn, eşinin katıldığı resmi törenle baş metres ilan etmesi gibi icraatlarıyla hatırlanıyor.

Temmuz 2019'da eşinin hazır bulunduğu törenle Tümgeneral Sineenat Wongvajirapakdi'yi resmi metresi ilan eden Vajiralongkorn, üç ay sonra ekimde, Kraliçe'ye saygısızlık ve kendisine sadakatsizlik suçlamasıyla tüm unvanlarını geri almıştı.