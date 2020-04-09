Tayland’da yeni salgın: 200 at telef oldu

Tayland'da koronavirüsün ardından yeni bir salgın patlak verdi.
Tayland Tarım Bakanlığı, Afrika at vebası hastalığından ülkede yaklaşık 200 atın telef olduğunu açıkladı.
VEBANIN KAYNAĞI ARAŞTIRILIYOR
Virüsün kaynağının ise hala araştırıldığı kaydedildi. Bazı at çiftliği sahipleri, Afrika'dan ithal edilen zebraların, virüsün kaynağı olabileceğini belirtiyor.
ATLARA AŞI YAPILDI
Gelişmelerin ardından harekete geçen yetkililer, Tayland'daki bazı çiftliklerde atlara aşı yaptı.
ÖLÜMCÜL HASTALIK
Çoğunlukla at, eşek ve katırlarda etkili olan Afrika at vebası, bulaşıcı ve ölümcül bir hastalık olarak biliniyor.
Tayland’da Afrika at vebası salgını: 200 at telef oldu VİDEO