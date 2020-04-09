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Tayland’da yeni salgın: 200 at telef oldu

Atların telef olmasına yol açan Afrika at vebasının kaynağının, Afrika'dan gelen zebralar olabileceği belirtildi.

İHA |
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Tayland’da yeni salgın: 200 at telef oldu

Tayland'da koronavirüsün ardından yeni bir salgın patlak verdi.

Tayland Tarım Bakanlığı, Afrika at vebası hastalığından ülkede yaklaşık 200 atın telef olduğunu açıkladı.

VEBANIN KAYNAĞI ARAŞTIRILIYOR

Virüsün kaynağının ise hala araştırıldığı kaydedildi. Bazı at çiftliği sahipleri, Afrika'dan ithal edilen zebraların, virüsün kaynağı olabileceğini belirtiyor.

ATLARA AŞI YAPILDI

Gelişmelerin ardından harekete geçen yetkililer, Tayland'daki bazı çiftliklerde atlara aşı yaptı.

ÖLÜMCÜL HASTALIK

Çoğunlukla at, eşek ve katırlarda etkili olan Afrika at vebası, bulaşıcı ve ölümcül bir hastalık olarak biliniyor.

Tayland’da Afrika at vebası salgını: 200 at telef oldu VİDEO

Tayland’da yeni salgın: 200 at telef oldu

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