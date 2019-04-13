taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.76735
Euro
6.52865
Altın
1290.485
Borsa
95976.82
Gram Altın
239.354

Tayland'da yeni yıl kutlanıyor

Tayland'da yeni yıl kutlamaları start aldı.

Haber Merkezi | 13.04.2019 - 16:48..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Tayland'da "Songkran" olarak bilinen ve su savaşlarının damga vurduğu yeni yıl kutlamaları 12 Nisan akşamı itibariyle başladı.

Başkent Bangkok'ta turistlerin yoğun olduğu Khosan Caddesi'nin başta gelen mekanlardan olduğu festival, her yaştan insanın katılımıyla coşkuyla kutlanıyor.

Tayland'da yeni yıl kutlanıyor

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Songkran festivalinde önceki yıllarda özellikle trafikte ölümlü kazaların yaşanması nedeniyle bu yıl ülke genelinde alınan yoğun güvenlik önlemleri dikkati çekiyor.

Tayland'da yeni yıl kutlanıyor

GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR DENETLENİYOR

Trafiğe kapatılan Khosan Caddesi'nde giriş ve çıkışlar polis tarafından denetleniyor. Songkran kutlamalarının hafta ortasına kadar devam etmesi bekleniyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Soylu: Büyükçekmece iddiası ispatlanırsa istifa ederim

Soylu: Büyükçekmece iddiası ispatlanırsa istifa ederim

218
Beylikdüzü Belediyesi'nde devir teslim töreni

Beylikdüzü Belediyesi'nde devir teslim töreni

115
Fatih Erbakan'dan Saadet Partisi'ne salvolar

Fatih Erbakan'dan Saadet Partisi'ne salvolar

278
Nagehan Alçı'ya göre Ekrem İmamoğlu derbiye gitmemeli

Nagehan Alçı'ya göre Ekrem İmamoğlu derbiye gitmemeli

338
Sudan'da 2'nci darbe

Sudan'da 2'nci darbe

68
Azerbaycan, ham petrolü şifa kaynağı olarak kullanıyor

Azerbaycan, ham petrolü şifa kaynağı olarak kullanıyor

99
Guido Senia eski sevgilisini unutamadı

Guido Senia eski sevgilisini unutamadı

102
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir