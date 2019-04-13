Tayland'da yeni yıl kutlanıyor

Tayland'da "Songkran" olarak bilinen ve su savaşlarının damga vurduğu yeni yıl kutlamaları 12 Nisan akşamı itibariyle başladı.

Başkent Bangkok'ta turistlerin yoğun olduğu Khosan Caddesi'nin başta gelen mekanlardan olduğu festival, her yaştan insanın katılımıyla coşkuyla kutlanıyor.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Songkran festivalinde önceki yıllarda özellikle trafikte ölümlü kazaların yaşanması nedeniyle bu yıl ülke genelinde alınan yoğun güvenlik önlemleri dikkati çekiyor.

GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR DENETLENİYOR

Trafiğe kapatılan Khosan Caddesi'nde giriş ve çıkışlar polis tarafından denetleniyor. Songkran kutlamalarının hafta ortasına kadar devam etmesi bekleniyor.