Tayvan’da 6.1 büyüklüğünde deprem

Çin Meteorolojik Araştırma ve Tahmin Kurumu, merkez üssü Hualian’ın 13 kilometre kuzeydoğusu olan depremin büyüklüğünü 6.1 olarak açıkladı. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) ise Tayvan’da meydana gelen depremin şiddetini 6 olarak açıkladı.

YERİN 10 KİLOMETRE ALTINDA

Depremin, yerin 10 kilometre altında kaydedildiği belirtildi. Can ve mal kaybına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Deprem nedeniyle şehirde metro hizmeti askıya alınırken, doğu kıyılarında okullar tatil edildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise depremin şiddetini ortaya koydu.