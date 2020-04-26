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Tayvan'da barda yangın çıktı: 5 ölü, 49 yaralı

14 katlı binada bulunan karaoke barda çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti, 49 kişi yaralandı. Binadaki 200 kişinin tahliye edildiği bildirildi.

İHA |
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Tayvan'da barda yangın çıktı: 5 ölü, 49 yaralı

Tayvan'ın Başkenti Taipei’de 14 katlı bir binada yangın çıktı.

Yangının 10.50 civarında 5. kattaki karaoke barda çıktığı ve yaklaşık yarım saat içinde söndürüldüğü belirlendi.

49 KİŞİ YARALANDI, 5 KİŞİ ÖLDÜ

Binadaki 200 kişinin tahliye edildiği, 156 kişinin ise itfaiye ekibi tarafından kurtarıldığı bildirildi.

Şehir itfaiyesinden yapılan açıklamada, yangında en az 49 kişinin yaralandığı, 5 kişinin ise hayatını kaybettiği belirtildi.

Tayvan’da karaoke barda yangın

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yapılan açıklama yangın sırasında binadaki bir asansörde onarım çalışması yapıldığı ve bu nedenle yangın alarmının kapalı olduğu kaydedildi.

Yangının neden çıktığı henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Tayvan'da barda yangın çıktı: 5 ölü, 49 yaralı

Tayvan'da barda yangın çıktı: 5 ölü, 49 yaralı

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