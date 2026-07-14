Tayvan'dan Eskişehir'e gelin geldi

İrlanda'da tanışıp evlilik kararı alan Yüksel Özcan ile Tayvanlı Ching Ling Chen'in aşkı, Eskişehir'e kadar uzandı.

Çift düğünlerini yapmak için Yüksel Özcan'ın memleketi Eskişehir'e geldi.

Ching Ling Chen'in yakınlarının da uzak yoldan gelerek büyük ilgi gösterdiği düğünde, oldukça eğlenceli ve renkli anlar yaşandı.

"TÜRK AİLE YAPISINI ÇOK SEVİYORUM"

İlk dansın ardından çiçeği burnunda çift, Eskişehir yöresine ait ezgiler barındıran çiftetelli oyun havası ve kaval havası halk oyununu oynadı.

Eşi Yüksel Özcan ile nasıl tanıştıklarını ve evlilik kararını nasıl aldığına değinen Ching Ling Chen, Türk aile yapısına olan hayranlığını dile getirerek şöyle konuştu:

"Kocamla İrlanda'da tanıştım. Üç yıllık bir ilişkinin ardından şu an evliyiz. Birbirimizle tanıştığımız için gerçekten çok mutluyuz; bu, hayatımızda başımıza gelen en güzel şey. Annem ve babam gerçekten açık fikirli insanlar.

Sanırım Yüksel'i ilk kez telefondaki o görüntülü aramada tanıdıkları için onu gördüklerine mutlu oldular.

Onu gördükleri için çok mutlu oldular. Tanıştıktan sonra Yüksel'in gerçekten çok iyi bir insan olduğunu anladılar. Bence Türk kültürünün bazı yönleri Tayvan halkıyla oldukça benziyor.

Ayrıca Türk aile yapısını da çok sevdiğimi hissediyorum, çocuklarına gerçekten büyük bir sevgi gösteriyorlar. Bu çok güzel bir şey. Sevgilerini içlerinde tutmuyorlar, açıkça gösteriyorlar."

"KOLAY OLMADI"

Eşiyle yakaladığı uyumu ve ailesinin bu evliliğe ilk tepkisini paylaşan Yüksel Özcan, "Eşimle arkadaşlarımız sayesinde tanıştık. Çalıştığım yerde Çince öğrenen İspanyol bir arkadaşım vardı, eşim de onun arkadaşıydı. Eşimle bu sayede tanışmış olduk.

O dönem ikimiz de İrlanda'daydık. İnternetten tanışıp da ülkeler arası yer değiştirme gibi bir durum olmadı.

Ailem tabii ki bayağı şaşırdılar ama yabancı bir eşim olacağını da az çok bekliyorlardı. Bu süreç özellikle babam için ilk başta pek kolay olmadı ama sonrasında alışıyorlar.

Zaten tanıştıktan sonra bayağı ailem Ching Ling'i sevdiler. Açıkçası tüm bu süreç biraz yavaş ilerledi. Ben Asya kültürüne çok uzaktım, her şeyi Ching Ling ile birlikte öğrendim." dedi.