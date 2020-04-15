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TBMM, 15 Mayıs'a kadar çalışmayacak

Meclis, çalışmalarına koronavirüs arası verildi.

AA |
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TBMM, 15 Mayıs'a kadar çalışmayacak

TBMM, 15 Mayıs'a kadar çalışmayacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çalışmalarına ara verdi.

Son 1 ay içerisinde TBMM, infaz düzenlemesi, sağlıkta şiddet, YÖK kanununda değişiklik yapan düzenlemeler için mesai yaptı.

1 AYLIK KORONA ARASI

Genel Kurul bugün koronavirüs önlemleri kapsamında ikinci ekonomik tedbirleri içeren düzenlemeyi yasalaştıracak.

Ardından Meclis çalışmalarına ara verecek. Genel Kurul, Koronavirüs önlemleri kapsamında 15 Mayıs'a kadar ara verme kararı aldı.

23 NİSAN'DA ÖZEL GÜNDEMLE TOPLANACAK

Ancak, Meclis; kuruluşunun 100'üncü yılında, 23 Nisan Perşembe günü özel gündemle toplanacak. Çalışmalara verilen ara kararı uzatılabilecek.

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