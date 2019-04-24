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TBMM bugün de toplanamadı

Bugün toplanması ve milyonlarca kişinin beklediği; nafaka, yeni askerlik sistemi, 3600 ek gösterge gibi konuları görüşmeye başlaması beklenen Meclis Genel Kurulu toplanamadı.

AA & Ensonhaber | 24.04.2019 - 15:36..
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TBMM bugün de toplanamadı

31 Mart seçimlerinden önce şubat ayında tatile giren Türkiye Büyük Millet Meclisi, nisan ayının sonuna gelinmesine rağmen bir türlü çalışmaya başlayamadı.

MİLYONLARCA KİŞİNİN GÖZÜ MECLİS'TEYDİ

Meclis'in bugün saat 14'te toplanarak çalışmaya başlaması öngörülüyordu. 3600 ek gösterge, yeni askerlik sistemi, nafaka ve hal yasası gibi konularda milyonlarca kişinin gözü kulağı da Meclis Genel Kurulu'ndaydı.

Ancak Meclis Başkanvekili Mithat Sancar saat 14'te Genel Kurul'un toplanmaması nedeniyle oturumu yarın saat 14'te toplanmak üzere kapattı.

TBMM bugün de toplanamadı

Meclis Genel Kurul Salonu'nda 14.00'te çekilen fotoğraf

Meclis'in gündemine önemli konular gelecek haberi
TBMM bugün de toplanamadı

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