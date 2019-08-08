TBMM'de içecek fiyatları da zamlandı

Yemeklerin yanında çay, kahvenin de ucuz olduğu TBMM'de fiyatlara yüzde 50 ile yüzde 100 arasında zam yapıldı. Kuaför ücretleri de zam yapılan hizmetler arasında.

YENİ FİYATLAR

Yapılan zamların ardından;

50 kuruşa satılan Türk kahvesi yüzde 100 artarak 1 TL,

25 kuruşa satılan bardak su yüzde 100 artarak 50 kuruş,

25 kuruşa satılan bitki çayı 50 kuruş,

3.5 TL'ye satılan tost 5 TL,

1 TL'ye satılan ayran 1.50 TL,

2 TL'ye satılan meyve suyu ve kolalar 2.50 TL'ye yükseldi.

25 kuruşa satılan çaya ise zam yapılmadı.

KUAFÖR DE ZAMLANDI

Öte yandan kuaför ücretlerine de zam geldi. Erkek saç tıraşı 7 TL'den 10 TL'ye, 3 TL olan sakal tıraşı da 5 TL'yükseldi.