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TBMM koronavirüse karşı dezenfekte edildi

TBMM Başkanlığı, koronavirüs yayılmasını önlemek amacıyla Meclis'te ilaçlama çalışması yaptı.

AA | 12.03.2020 - 03:22..
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Geçen hafta koronavirüs tedbirleri kapsamında TBMM yerleşkesinde 284 noktaya alkol bazlı sıvı el dezenfekte aparatı yerleştirilmiş, uygun alanlara, Sağlık Bakanlığınca enfeksiyonla mücadelede el hijyenine önem verilmesine yönelik hazırlanan uyarı afişleri asılmıştı.

İLAÇLAMA ÇALIŞMASI YAPILDI

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'de bir koronavirüs vakasının tespit edildiğinin açıklamasının ardından Meclis kampüsünde de önlemler artırıldı.

Meclis'te koronavirüs için ilaçlama çalışması yapıldı VİDEO

Bu akşam TBMM Ziyaretçi Kabul Salonu'nda kapsamlı bir ilaçlama çalışması yapıldı. Bugün 3 bin 472 ziyaretçinin kabul edildiği Meclis'te, benzer yoğunlukların yaşandığı günlerde de dezenfeksiyon çalışmaları yapılmaya devam edilecek.

TÜM NOKTALAR DEZENFEKTE EDİLECEK

Önümüzdeki günlerde Meclisin tüm noktalarının aşama aşama dezenfekte edilmesi planlanıyor. Bu kapsamda milletvekili odaları dahil Meclisin bütün alanlarında benzer çalışmalar yapılacak.

TBMM koronavirüse karşı dezenfekte edildi

TBMM koronavirüse karşı dezenfekte edildi

TBMM koronavirüse karşı dezenfekte edildi

TBMM koronavirüse karşı dezenfekte edildi

TBMM koronavirüse karşı dezenfekte edildi

TBMM koronavirüse karşı dezenfekte edildi

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