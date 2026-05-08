TBMM’de Somali’ye 30 milyon dolarlık hibe desteği kabul edildi

Türkiye’nin Afrika coğrafyasındaki yumuşak güç stratejisi devam ediyor.

Son yıllarda Afrika’da askeri anlamda yatırımlar tarihi zirvelerine gelirken, Türkiye’den Somali’ye yönelik bir hibe geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda, Türkiye ile Somali arasında imzalanan Ayni Hibe Desteği Anlaşmasının onaylanmasına ilişkin kanun teklifi kabul edildi.

Görüşmelerde iktidar ve muhalefet milletvekilleri, Türkiye’nin Somali ile ilişkileri ve Afrika politikası üzerine değerlendirmelerde bulundu.

''BU KITA BİZİMLE KENDİ DEĞERİNİ GÖRMÜŞ ANLAMIŞ''

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Türkiye’nin Afrika’daki varlığının “kardeşlik ve dayanışma” temelinde olduğunu belirterek, “Bu kıta bizimle birlikte kendi değerlerini görmüş ve anlamış; kendi hazinelerine, insanına, toprağına sahip çıkmaya ve bu bilinçle birlikte dünyaya da var olduklarını ve kendi hazinelerine sahip olma çabasında olduklarını göstermişlerdir” diye konuştu.

''TÜRKİYE ORADA VESAYET SÖMÜRGE AMACIYLA BULUNMUYOR''

Yeni Yol Partisi Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, Türkiye’nin Somali’ye ihracatının 273 milyon dolara yükseldiğini ve Türk şirketlerinin ülkedeki doğrudan yatırımlarının 100 milyon doları aştığını belirterek, “Bu rakamlar kendiliğinden oluşmadı. Bunlar uzun vadeli ve çok aktörlü bir taahhüdün meyvesidir. Yapılan yatırımların tek taraflı bir kazanca yol açtığı ve Türkiye’nin orada ‘vesayet, sömürge’ gibi sıfatlarla bulunduğuna dair iddialar asla gerçeği yansıtmıyor” diye konuştu.

''TÜRKİYE DÜNYADA EN ÇOK DIŞ YATIRIM YAPAN İLK 5 ÜLKE ARASINA GİRDİ''

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş, Türkiye’nin son 10 yılda Somali’ye yaptığı yardımların 1 milyar doları aştığını öne sürerek, “Türkiye yaptığı bu dış yardımlardan ötürü dünyada en çok dış yardım yapan ilk 5 ülke arasına girmiştir. Çok ilginç; kendi çiftçisinin borcunu görmeyen, başka ülkeye nasıl hibe veriyor acaba?” dedi.

''TÜRKİYE BÖLGESEL VE KÜRESEL BAĞLAMDA OLUMLU ADIMLAR ATTI''

MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Somali ve çevresindeki güvenlik sorunlarına değinerek, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti de uluslararası anlaşmalar ve alınan kararlar gereği bu konuda inisiyatif üstlenip barış ve huzuru önceleyen görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye gayret etmiştir.

Bu görev ve sorumluluklar uluslararası ve ikili anlaşmalar gereği savunma başta olmak üzere birçok alanda yerine getirilmiş ve uluslararası boyutta mesafe kat edilmiştir.

Kazanılan karşılıklı güven ve iş birliğiyle bölgede sulhu önceleyen adımlar atılmış, ülke içinde de güvenlik, istikrar ve ekonomik bir hareketlilik sağlanmaya çalışılmıştır. Bu ilişkiler temelinde her anlamda karşılıklılığı temel kazanç prensibi edinen Türkiye, Somali ile çok önemli ikili, bölgesel ve küresel bağlamda ortak olumlu adımlar atmayı başarmıştır.” dedi.

TÜRK KÜRT İTTİFAKINA VE ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, bugün dünyada kuralların değil “pazarlıkların” belirleyici olduğunu söyledi. Bölgedeki gelişmelere değinen Oluç, Türk-Kürt ittifakının bölgedeki ve dünyadaki önemine dikkati çekti.

''AMERİKA'YA GEREĞİNDEN FAZLA ANGAJE OLUNDU''

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Türkiye’nin Somali ile ilişkilerine karşı olmadıklarını ancak mevcut ilişkinin “asimetrik ve belirsiz” olduğunu belirterek, “Biz Somali’yle ve dünyadaki bütün ülkelerle Türkiye’nin uluslararası çıkarları doğrultusunda ilişkilerinin geliştirilmesinden yanayız. Ancak yeri gelmişken belirtmeliyiz ki maalesef ülkemizin dış politikası, özellikle yanı başımızdaki savaşı da göz önüne aldığımızda Amerika’nın insafına terk edilmiş, Amerika’ya gereğinden fazla angaje olunmuştur.” dedi.