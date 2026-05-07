TBMM'de vergi ve teşvik düzenlemeleri içeren teklif Komisyon'dan geçti

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" kabul edilerek yasama sürecinde önemli bir aşamayı geçti.

Düzenleme; ihracatın artırılması, döviz girişinin teşvik edilmesi, yüksek katma değerli üretimin desteklenmesi ve teknoloji girişimciliğinin güçlendirilmesini hedefliyor.

KAMU ALACAKLARINDA TAKSİT 72 AYA ÇIKARILDI

Kabul edilen düzenlemeyle birlikte kamu alacaklarının yapılandırılmasında değişiklik yapıldı.

Borçların tecilinde azami taksit süresi 36 aydan 72 aya yükseltildi. Teminatsız tecil sınırı ise 50 bin liradan 1 milyon liraya çıkarıldı.

YURT DIŞI KAZANÇLARA UZUN SÜRELİ VERGİ İSTİSNASI

Gelir Vergisi Kanunu kapsamında, belirli şartları sağlayan gerçek kişilerin yurt dışından elde ettiği kazanç ve iratlar 20 yıl boyunca gelir vergisinden istisna tutulacak.

Şartları sağlayanlar son 3 yılda Türkiye’de yerleşik olmayacak ve vergi mükellefiyeti bulunmayacak.

Bu gelirler için beyanname verilmeyecek, diğer gelirler nedeniyle beyanname verilse bile istisna kapsamındaki gelirler dahil edilmeyecek. Yurt dışında ödenen vergiler Türkiye’de mahsup edilemeyecek.

Ayrıca bu istisnadan yararlananların varlıklarının miras yoluyla intikalinde veraset vergisi yüzde 1 olarak uygulanacak.

TEKNOLOJİ ÇALIŞANLARINA HİSSE SENEDİ TEŞVİKİ

Teknogirişim şirketlerinde çalışanlara verilen hisse senetlerinde vergi istisnasının üst sınırı artırıldı.

Çalışanlara verilen pay senetlerinde istisna limiti bir yıllık brüt ücretin iki katına çıkarıldı.

Hisselerin elde tutulma süresine göre vergi geri alma sistemi getirildi:

- 2 yıl içinde satılırsa: vergi istisnasının tamamı geri alınacak.

- 3–4 yıl arasında satılırsa: yüzde 75’i geri alınacak.

- 5–6 yıl arasında satılırsa: yüzde 25’i geri alınacak.

'NİTELİKLİ HİZMET MERKEZİ' TANIMI GETİRİLDİ

Düzenlemeyle 'nitelikli hizmet merkezi' kavramı mevzuata girdi.

En az 3 ülkede faaliyet gösteren ve gelirinin en az yüzde 80’ini yurt dışından elde eden şirketler bu kapsamda değerlendirilecek.

Bu merkezlerde çalışan personelin ücretlerinin brüt asgari ücretin 3 katına kadar olan kısmı gelir vergisinden istisna olacak.

İstanbul Finans Merkezi’nde ise bu sınır, 5 kat olarak uygulanacak. Cumhurbaşkanı'na bu oranları değiştirme yetkisi verildi.

TRANSİT TİCARETTE BÜYÜK VERGİ İNDİRİMİ

Kurumlar vergisi düzenlemesi kapsamında transit ticaret kazançlarına önemli indirimler getirildi.

Yurt dışından alınan malların Türkiye’ye getirilmeden satılması veya aracılık edilmesi halinde kazançların yüzde 95’i vergiden indirilecek.

İstanbul Finans Merkezi’nde bu oran yüzde 100 olacak. Nitelikli hizmet merkezlerinde de yüzde 95 indirim uygulanacak.

Bu teşviklerden yararlanmak için kazançların Türkiye’ye transfer edilmesi şart olacak.

İHRACATÇILARA DÜŞÜK KURUMLAR VERGİSİ

İmalatçı ihracatçılar için kurumlar vergisi oranı yüzde 9 olarak belirlendi.

Diğer ihracatçılar için bu oran yüzde 14 olacak. Aracılı ihracat işlemleri de indirimli oran kapsamına alındı.

ZİRAİ ÜRETİM DE KAPSAMA ALINDI

AK Parti’nin önergesiyle yapılan değişiklikle sanayi sicil belgeli üreticiler ile zirai üretim yapan kurumların üretimden elde ettiği kazançlara uygulanacak kurumlar vergisi oranı yüzde 12,5 olarak belirlendi.

Bu kazançlar için ek indirim uygulanmayacak.

VARLIK BARIŞI 2027’YE UZATILDI

'Varlık barışı' düzenlemesiyle yurt dışında bulunan para, altın, döviz ve menkul kıymetler 31 Temmuz 2027’ye kadar bildirilebilecek.

Bildirilen varlıkların 2 ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya banka hesaplarına yatırılması gerekecek.

Yurt içinde olup kayıtlarda yer almayan varlıklar da bildirilebilecek. Bu varlıklar özel fon hesabında izlenecek ve 2 yıl boyunca işletmeden çekilemeyecek.

Banka ve aracı kurumlar üzerinden bildirilen varlıklar için yüzde 5 vergi alınacak. Ancak belirli süre finansal araçlarda tutulması halinde oran yüzde 0’a kadar düşebilecek.

İnceleme ve tarhiyat yapılmayacak, ancak şart ihlali halinde vergiler gecikme faiziyle tahsil edilecek.

İSTANBUL FİNANS MERKEZİ’NE UZUN VADELİ TEŞVİK

İstanbul Finans Merkezi’ne yönelik vergi teşvikleri genişletildi.

Katılımcılara gelir vergisi avantajları sağlanırken, nitelikli hizmet merkezlerinde çifte teşvik uygulanmayacak.

Finansal kuruluşlara sağlanan kurumlar vergisi indirimi 2031’den 2047’ye uzatıldı. Harç muafiyeti süresi ise 5 yıldan 20 yıla çıkarıldı.

Teklifin Genel Kurul’da da kabul edilmesi halinde düzenlemeler yürürlüğe girecek ve kapsamlı bir vergi-teşvik paketi uygulamaya alınacak.