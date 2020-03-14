TBMM'nde Şeyma Subaşı ve sevgilisi konuşuldu

Şeyma Subaşı'nın İtalyan sevgilisi Guido Senia'nın Türkiye'ye geldikten sonra 14 günlük karantina kuralına uymaması, dünden beri gündemde...

Çifti sosyal medyadan takip edenler, koronavirüs salgınının yayılmasından endişe ederken, konu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bile geldi.

Subaşı ve sevgilisi, milletvekillerinin diline düştü.

"YUNANİSTAN ÜZERİNDEN GELDİ"

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, TBMM'nde yaptığı açıklamada, "Şeyma Şubaşı'nın sevgilisi İtalya’dan direkt uçuş olmadığı için Yunanistan üzerinden Türkiye'ye geldi. 14 günlük karantina kuralına da uymadı." dedi.

"KİMSEYE AYRICALIK TANINMAMALI"

Sözlerini daha da ağırlaştıran Tanal, "İstanbul'da gezip tozuyor. Kim bilir daha kaç kişi Guido Senia taktiğiyle Türkiye'ye giriş yaptı. Salgından etkilenmemek için her türlü tedbiri, kuralı tavizsiz uygulamak zorundayız. Risk bölgelerinden uçuş yasağı nedeniyle üçüncü ülkeleri kullanarak Türkiye'ye giriş yapanlara karşı da uyanık olmalıyız. Kimseye ayrıcalık tanınmamalıdır. Kural herkes için geçerli olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Bu arada İçişleri Bakanlığı'nın da Gudio Senia için harekete geçtiği verilen bilgiler arasında...