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TBMM'nin kiraladığı 66 aracın maliyeti

Başkanlık Divanı üyelerine kiralanacak 66 adet makam aracı için, aylık 1 milyon 187 bin TL ödeme yapılacak.

Haber Merkezi | 04.07.2019 - 13:12..
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TBMM'nin kiraladığı 66 aracın maliyeti

Türkiye ekonomisinin sıkışık olduğu dönemde Meclis'te alınan karar tepkileri de beraberinde getirdi.

TBMM Başkanlık Divanı üyeleri için 66 süper lüks araç kiralandı.

2019 model, 4 bin cc motor gücüne sahip olan araçların aylık bedeli 1 milyon 187 bin 200 lira.

TEK ARAÇ 18 BİN LİRA

Araçların sadece 1 tanesi ise aylık 18 bin lira.

Araçların kiralanmasıyla ilgili tüm detaylar, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın verdiği soru önergesiyle ortaya çıktı.

Soru önergesini yanıtlayan Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, "TBMM’de Başkanlık Divanı üyeleri, komisyon başkanları ve grup başkanvekilleri makam hizmetlerinde kullanılmak üzere kiralanan sürücüsüz araç sayısı 66 adettir. İhale sözleşmesine göre 2 yıllığına kiralanan 66 araç için aylık 1 milyon 187 bin 200 TL kira bedeli ödenecektir." ifadelerini kullandı.

2 YILLIK MALİYET 28 MİLYON LİRA

Buna göre; araçların aylık kirası 1 milyon 187 bin lira. 2 yıllık kiralanan araçların Meclis'e toplam maliyeti ise 28 milyon 490 bin lirayı aşıyor.

TBMM'nin kiraladığı 66 aracın maliyeti

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