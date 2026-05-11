TCDD'den ilaçlama uyarısı: 15 gün boyunca uzak durun

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Afyonkarahisar ile Konya arasındaki demir yolu hattında gerçekleştirilecek otla mücadele çalışmaları nedeniyle vatandaşlara önemli bir uyarı yayımladı. Gar, istasyon ve yan hatları kapsayan ilaçlama çalışmasının belirlenen tarihlerde yapılacağı bildirildi.

GAR VE HAT KESİMLERİNDE İLAÇLAMA

Yapılan açıklamaya göre, Afyon Ali Çetinkaya-Konya hattı boyunca yer alan istasyonlar, gar sahaları ve kısa yan hatlarda yabancı otlarla mücadele kapsamında ilaçlama çalışması gerçekleştirilecek.

Çalışmaların, demir yolu güvenliği ve hat temizliği amacıyla planlandığı belirtildi.

“İNSAN VE HAYVAN SAĞLIĞI İÇİN RİSK OLUŞTURABİLİR”

TCDD tarafından yapılan yazılı açıklamada, ilaçlamada kullanılan maddelerin insan ve hayvan sağlığı açısından risk taşıyabileceği vurgulandı.

Bu nedenle vatandaşların belirtilen alanlara kesinlikle yaklaşmamaları gerektiği ifade edildi.

15 GÜN SÜREYLE KRİTİK UYARI

Açıklamada, ilaçlama yapılan bölgelerde, 15 gün boyunca dikkatli olunması gerektiği özellikle vurgulandı.

Bu süre zarfında vatandaşların demir yolu hattı ve çevresine girmemeleri istendi.

HAYVANCILIK VE TARIMSAL FAALİYETLERE DİKKAT

Yetkililer ayrıca belirlenen alanlarda hayvan otlatılmaması, ot hasadı yapılmaması ve arıcılık faaliyetlerinden uzak durulması gerektiğini belirtti.

Bölge halkının olası risklere karşı bilinçli hareket etmesi çağrısında bulunuldu.

GÜZERGAH DETAYLARI PAYLAŞILDI

İlaçlama yapılacak hat kesimlerine ilişkin tarih ve güzergâh bilgilerinin ayrıca duyurulduğu belirtilirken, vatandaşların resmi açıklamaları takip etmeleri istendi.

TCDD, demir yolu güvenliği ve çevre sağlığının korunması için çalışmaların planlı şekilde sürdürüleceğini bildirdi.