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TCG, 2020 sonunda faaliyete hazır

Türkiye’nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu, 2020 yılının sonunda Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilecek.

AA & Ensonhaber | 21.11.2019 - 11:24..
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TCG, 2020 sonunda faaliyete hazır

232 metre boyunda 38 metre genişliğe sahip TCG Anadolu, tamamlandığında Türk Donanması’na büyük güç katacak.

TCG Anadolu, toplam 350 kişilik kalıcı mürettebatının yanı sıra 700 kişilik bir amfibi taburu, uçak, helikopter ve zırhlıların personelleriyle birlikte 1.400 kişinin aynı anda görev yapabileceği bir askeri birlik düzeyinde görev yapacak.

TCG, 2020 sonunda faaliyete hazır VİDEO

"2020'NİN SONUNDA DENİZ KUVVETLERİMİZE VERMİŞ OLACAĞIZ"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, TCG Anadolu’da incelemelerde bulundu. Başkan Demir, incelemeyle ilgili şu açıklamayı yaptı: “Bir anlamda kamuoyunda uçak gemisi olarak bilinen gemimiz ve çalışmalar son derece düzenli bir şekilde yürütülüyor ve süre olarak da tersaneyle konuştuğumuzda, planlanan süreden yaklaşık bir yıl daha önce geminin teslim edilmesiyle ilgili tedbirlerin alındığını, alınmaya devam edildiğini gördük. İnşallah 2020’nin sonunda bu gemiyi, Deniz Kuvvetlerimize vermiş olacağız. Hem tasarımı hem de çeşitli malzemeler, sistemler açısından da iddialı bir konuma geleceğimizi umuyoruz."

TCG, 2020 sonunda faaliyete hazır

ÖZELLİKLERİ

TCG Anadolu; dört adet Mekanize Çıkarma Aracı, iki adet Hava Yastıklı Çıkarma Aracı, iki adet Personel Çıkarma Aracının yanı sıra uçak, helikopter ve insansız hava araçları da taşıyacak. 231 metre uzunluk ve 32 metre genişlikteki geminin, tam yük deplasmanı yaklaşık 27 bin ton olacak.

TCG Anadolu su ile buluştu VİDEO

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