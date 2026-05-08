TCG Anadolu, İstanbul Boğazı'nda turistlerin gözdesi oldu

İstanbul Boğazı, bu kez tarihi manzarasıyla değil, dev bir askeri platforma yönelen yoğun ilgiyle gündeme geldi. SAHA EXPO 2026 kapsamında Sarayburnu Limanı’na gelen TCG Anadolu, hem yerli ziyaretçilerin hem de Boğaz’dan geçen kruvaziyer yolcularının ilgi odağı oldu. Özellikle MSC Fantasia adlı dev yolcu gemisindeki turistlerin büyük bölümünün İstanbul’un tarihi yapıları yerine TCG Anadolu’ya yönelmesi dikkat çekti.

SAHA EXPO İLE SARAYBURNU’NA DEMİRLENDİ

Türkiye’nin en büyük askeri gemisi olan TCG Anadolu, SAHA EXPO 2026 etkinlikleri kapsamında Sarayburnu Limanı’na konuşlandı. Modern askeri kabiliyetleri ve büyüklüğüyle öne çıkan gemi, kısa sürede İstanbul’da merak edilen noktaların başında geldi.

Geminin güvertesinde bulunan helikopterler ve Bayraktar TB3 SİHA’lar, ziyaretçilerin ilgisini daha da artırdı.

TURİSTLER İSTANBUL MANZARASINI GERİDE BIRAKTI

Boğaz’dan geçen Bahama bayraklı MSC Fantasia kruvaziyerindeki yolcuların büyük bölümünün geminin TCG Anadolu’ya bakan tarafına yöneldiği görüldü. Yolcuların cep telefonlarıyla gemiyi görüntülediği, uzun süre güvertede TCG Anadolu’yu izlediği anlar dikkat çekti.

İstanbul’un tarihi yarımadası, Ayasofya, Sultanahmet ve Topkapı Sarayı manzarasına rağmen ilgilinin savaş gemisine kayması dikkat çekici görüntüler oluşturdu.

MİLLİ GÜCÜN SEMBOLÜ: TCG ANADOLU

Türk Deniz Kuvvetleri’nin en büyük platformu olan TCG Anadolu, 232 metre uzunluğu ve 27 bin tonun üzerindeki deplasmanıyla dikkat çekiyor. Çok maksatlı amfibi hücum gemisi olarak tasarlanan platform, SİHA konuşlandırabilme özelliğiyle dünyada öne çıkan askeri gemiler arasında yer alıyor.

Gemide aynı anda helikopter operasyonları da gerçekleştirilebiliyor.

DEV GEMİLER BOĞAZ’DA AYNI KAREDE

Yaklaşık 333 metre uzunluğundaki MSC Fantasia ise dünyanın en büyük kruvaziyer gemilerinden biri olarak biliniyor. Binlerce yolcu kapasitesine sahip lüks gemi, eğlence alanları ve seyir teraslarıyla dikkat çekiyor.

İstanbul Boğazı’nda TCG Anadolu ile MSC Fantasia’nın aynı karede görüntülenmesi, hem yerli hem yabancı ziyaretçiler için görsel bir şölen oluşturdu.