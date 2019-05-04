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TCG Anadolu su ile buluştu

Tuzla'da yapım faaliyeti devam eden TCG Anadolu ilk kez su ile buluştu. Yüzer havuzdan denize taşıma işlemi yapılan TCG Anadolu'nun deniz ile buluşması gerçekleşecek.

Haber Merkezi | 04.05.2019 - 02:13..
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TCG Anadolu su ile buluştu

İstanbul Tuzla’da yapımı devam eden Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi (LHD) TCG Anadolu ilk kez suya kavuştu. Yapımının, Sedef Tersanesi'nin kuru havuzunda gerçekleştirildiği TCG Anadolu ilk kez suya indirildi.

TCG Anadolu su ile buluştu

SUYLA İLK KEZ BULUŞTU

Milli uçak gemisi olarak bilinen Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi (LHD) TCG Anadolu’nun bulunduğu havuza su alınarak gemi ilk kez yüzer konuma getirildi.

TCG Anadolu su ile buluştu

TCG Anadolu’nun suyla buluşması sonrasında çekilen fotoğraflar sosyal medyada paylaşılırken, geminin denize indilirişinin de gerçekleştirileceği belirtildi.

DENİZ KUVVETLERİNİN AMİRAL GEMİSİ: TCG ANADOLU

5 yıl önce yapımına başlanan ve inşaası büyük ölçüde tamamlanan TCG Anadolu Türkiye'nin ilk Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi olacak. Özellikle klasik uçak gemilerinden farklı ve işlevsel olan TCG Anadolu, 12 F-35 savaş uçağı, 4 adet Atak helikopteri, 8 adet orta yük nakliye helikopteri, 2 adet seahawk genel maksat helikopteri ve 2 adet insansız hava araçlık kapasiteye sahip olacak. Bunun yanı sıra içerisinde zırhlı araçlar ile tank da taşıyabilecek.

TCG Anadolu su ile buluştu VİDEO

MAVİ VATAN'IN GÜVENCESİ

MİLGEM projelerinin en büyüğü olan 232 metre uzunluğundaki TCG Anadolu aynı zamanda tam donanımlı bir yaşam alanı. Günlerce kesintisiz olarak yol alma kapasitesine sahip olan gemi ile TSK gücüne güç katacak.

TCG Anadolu su ile buluştu

Özellikle deniz sınırlarındaki güvenlik alanını daha da genişletecek olan Türkiye, sınır ötesinde gerçekleştirdiği devriye faaliyetlerindeki tehlike durumlara, üzerindeki mütevazı ordu ile anlık olarak müdahale edebilecek.

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