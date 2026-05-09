TCG Anadolu’ya SAHA 2026’da yoğun ilgi: Vatandaşlar gemiyi görmek için Sarayburnu’na akın etti

İstanbul’da düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında Türk Deniz Kuvvetleri’nin en önemli unsurlarından biri olan TCG Anadolu, vatandaşların ziyaretine açıldı. Sarayburnu Limanı’na demirleyen gemi, sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun ziyaretçi akınına sahne oldu.

SABAH ERKEN SAATLERDEN İTİBAREN YOĞUNLUK OLUŞTU

Gemiyi görmek isteyen vatandaşlar, liman girişinde uzun kuyruklar oluşturdu. Güvenlik kontrollerinin ardından gruplar halinde içeri alınan ziyaretçiler, saat 10.00 itibarıyla gemiyi gezmeye başladı.

Aralarında öğrenciler, aileler ve turistlerin de bulunduğu kalabalık, Türkiye’nin en büyük askeri gemilerinden biri olan TCG Anadolu’yu yakından görme fırsatı buldu.

SAVUNMA SANAYİİ ÜRÜNLERİNE YOĞUN İLGİ

Gemide sergilenen yerli ve milli savunma sanayii ürünleri, ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği bölümler arasında yer aldı. Görevli personel, ziyaretçilere geminin teknik özellikleri ve kullanım alanları hakkında bilgi verdi.

Vatandaşlar, geminin farklı bölümlerini gezerek güvertede hatıra fotoğrafları çektirdi.

GENÇLERDEN BÜYÜK İLGİ

Gemiyi ziyaret eden 10 yaşındaki Aras Özay, savunma sanayiine olan ilgisini dile getirerek ileride mühendis olmak istediğini söyledi.

Ailesiyle birlikte gemiyi gezen baba Suat Özay ise duygularını, “Gururluyuz. Gördükçe milliyetçilik duygularımız kabarıyor.” sözleriyle ifade etti.

VATANDAŞLARDAN GURUR VURGUSU

İzmit’ten TCG Anadolu’yu görmek için gelen Nihat Kırca da gemiyi yakından görmenin büyük bir onur olduğunu belirtti. Kırca, “Böyle bir eseri görmek çok büyük bir gurur.” dedi.

TÜRKİYE’NİN MİLLİ GÜCÜNE YOĞUN İLGİ

TCG Anadolu’nun ziyarete açılması, hem savunma sanayiine hem de yerli üretim teknolojilerine olan ilgiyi artırdı. Vatandaşlar, Türkiye’nin denizlerdeki en önemli projelerinden biri olan gemiyi yakından inceleme fırsatı buldu.