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TCG Çeşme 8 ayrı noktada çalışmalarını tamamladı

Akdeniz'de Yunan ve Rum planlarına izin vermeyen Türkiye, belirlediği haritaları paçavraya çevirerek araştırmalarını yaptı.

Haber Merkezi | 31.12.2018 - 07:35..
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TCG Çeşme 8 ayrı noktada çalışmalarını tamamladı

Yunanistan ve Güney Kıbrıslı Rumlar, Akdeniz'de yanına Mısır ve İsrail gibi ülkeleri de alarak Türkiye karşısında olduğu politikalarını rahatça uygulamak istediler.

Akdeniz'de yapılan doğalgaz arama faaliyetlerini kendileri istediği gibi gerçekleştirmeye kalkarken, Türkiye'nin faaliyetlerine izin vermeyeceklerini söylediler.

TCG Çeşme 8 ayrı noktada çalışmalarını tamamladı

Bu doğrultuda geçtiğimiz aylarda yerli ve milli Barbaros sismik araştırma gemimiz Akdeniz'de bulunduğu sırada Yunan savaş gemileri tarafından taciz edilmişti. Daha sonra Türk savaş gemileri sismik araştırma gemilerimize refakat etmeye başladı.

8 NOKTADA ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TCG Çeşme haritadaki sekiz noktadaki bilimsel çalışmalarını 3 Türk savaş gemisi eşliğinde başarı ile tamamladı.

Akdeniz’deki sarı hatlar paçavraya çevirdiğimiz ve tanımadığımızı defalarca gösterdiğimiz Sevilla haritasının sınırları aşağıda fotoğrafta yer alıyor.

TCG Çeşme 8 ayrı noktada çalışmalarını tamamladı

YUNAN'IN AKDENİZ HAYALİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar daha önce Yunan ve Rum hayalini şöyle açıklamıştı: "Sevilla Üniversitesi'nin yaptığı bir çalışma var. Komşularımız bu akademik çalışmayı siyasi bir metne dönüştürmek istiyor. Sadece Meis Adası'ndan dolayı kırmızı bölümlerin Türkiye'nin kullanımına verileceğini, diğer alanın ise kendilerine ait olduğunu söylüyorlar.

Bu akla izana sığmayan iddia kesinlikle kabul edilemez. Kendilerine bunu tekrar tekrar ilettik.

Akdeniz'de bir projenin Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC olmadan yaşamasının mümkün olmadığını söylüyoruz."

TCG Çeşme 8 ayrı noktada çalışmalarını tamamladı

(Yunan'ın kendisine ait olduğunu iddia ettiği alan 104 bin metrekare, buna karşın Türkiye'ye verilen alan 41 bin metrekare)

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