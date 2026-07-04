TCG Oruçreis, 250. kuruluş yılı töreni için New York Limanı'nda

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), 4 Temmuz 2026 itibarıyla bağımsızlığının 250. kuruluş yıl dönümünü ülke genelinde düzenlenen tarihi törenlerle kutlamakta.

Çeyrek milenyumu geride bırakan ülkede, çifte organizasyon komitelerinin gölgesinde dev bütçeli etkinlikler hayata geçiriliyor.

ÇOK SAYIDA ÜLKENİN KATILIMI İLE DENİZ GEÇİT TÖRENİ

Kutlamaların en görkemli ayağını ise New York'ta düzenlenen, dünyanın en büyük barış dönemi denizcilik buluşmalarından biri olan "International Naval Review ve Parade of Sail" (Uluslararası Deniz Geçit Töreni) oluşturmakta.

Dünyanın dört bir yanından gelen onlarca modern savaş gemisi ve devasa tarihi yelkenliler, bu dev organizasyon kapsamında Hudson Nehri boyunca resmi bir geçit töreni gerçekleştirmektedir.

HUDSON NEHRİ BOYUNCA İLERLEYECEKLER

Hudson Nehri'nin Battery Park'tan George Washington Köprüsü'ne kadar uzanan sahil şeridinde milyonlarca insan tarafından ilgiyle izlenen bu tarihi geçişte, müttefik donanmalar ABD'nin bağımsızlığını denizden selamlamakta.

TGC ORUÇREİS, NEW YORK LİMANI'NDA

Bu görkemli uluslararası törene katılmak üzere ABD'ye gelen Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Oruçreis fırkateyni de New York Limanı'na demir attı.

Diğer ülkelerin seçkin savaş gemileriyle birlikte Hudson Nehri’ndeki resmi geçit töreninde yerini alan milli gemimiz, Türk bayrağını ve denizcilik gücünü bu küresel zirvede gururla temsil edecek.

ÖZGÜRLÜK HEYKELİ İLE YAN YANA

Limana demirleyen TCG Oruçreis'in Özgürlük Heykeli ile aynı karede yer aldığı görüntüler, objektiflere yansıdı.

Türk donanmasının en önemli ürünlerinden biri olan askeri gemi, ABD'li vatandaşların da ilgisini çekti.

ÖZELLİKLERİ İLE BÜYÜLÜYOR

HAVELSAN ve ASELSAN iş birliğiyle tamamen yenilenen askeri gemi, Türkiye'nin ilk milli ağ destekli Savaş Yönetim Sistemi olan ADVENT sayesinde dijital harp yeteneklerini en üst seviyeye çıkardı.

Son teknoloji ATMACA füzeleri ve GÖKDENİZ yakın hava savunma sistemiyle donatılan fırkateyn, çok boyutlu tehditlere karşı caydırıcılığını artırarak bölgedeki operasyonel gücünü pekiştirdi.