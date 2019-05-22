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TCG Turgutreis'e duygu dolu ziyaret

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Denizkurdu-2019 Tatbikatı" kapsamında iki hücumbot ve bir fırkateyn vatandaşların ziyaretine açıldı. Gemiyi ziyaret sırasında bazı ziyaretçiler duygu dolu anlar yaşadı.

AA | 22.05.2019 - 03:05..
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TCG Turgutreis'e duygu dolu ziyaret

Bodrum Gemi Yanaşma İskelesine TCG Turgutreis fırkateyni ile TCG Kalkan ve TCG Bora hücum botlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ziyaretçiler görevli personel eşliğinde gemileri gezme fırsatı buldu.

TCG Turgutreis'e duygu dolu ziyaret

Yetişkinlerin yanı sıra çocukların da katıldığı ziyaretlerde bazı vatandaşlar duygusal anlar yaşadı.

TCG Turgutreis'e duygu dolu ziyaret

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Geminin ziyaretçilerinden olan 71 yaşındaki Şükran Gencer, gemiden çıkıp iskele üzerinde gördüğü askerlere "Sizlerin sayesinde rahat uyuyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki bu mesleği seçmişsiniz. Allah'a emanet olun." derken gözleri doldu.

TCG Turgutreis'e duygu dolu ziyaret

Gencer, "Askerimizle her zaman gurur duyuyorum. Ordumuza her zaman güveniyoruz. Karada, havada, denizde ordumuz bize güven veriyor." dedi.

TCG Turgutreis'e duygu dolu ziyaret

Askeri gemilere ziyaret duygulandırdı VİDEO

BAHRİYELİ'DEN DUYGU DOLU ZİYARET

Ziyaretçilerden Nazif Barlas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, askerilik günlerini hatırladığını belirterek, "Askerliğimi 42 sene önce bahriyeli olarak yapmıştım. Gemiye girince çok duygulandım. Bayrağım, gemim, askerlerim, komutanlarım. Çok mutlu oldum, tekrar hatırladım. Türk askerinin ne kadar güçlü olduğunu biliyoruz. Övünüyoruz, gurur duyuyoruz." dedi.

TCG Turgutreis'e duygu dolu ziyaret

TCG Turgutreis'e duygu dolu ziyaret

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