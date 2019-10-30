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TCL'nin üç ekranlı ve iki kez katlanabilen telefonu görüntülendi

Çinli TCL şirketinin 2 kez katlanabilen telefonunun prototip sürümü, yeni bir videoda ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 30.10.2019 - 15:10..
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Samsung, 20 Şubat'ta düzenlediği etkinlikte Galaxy S10 ailesi ile birlikte ilk katlanabilir telefonu Galaxy Fold'u tanıtarak, dikkatleri üzerine çekmişti.

Ancak, tanıtılmasından kısa bir süre sonra Samsung Galaxy Fold'u test eden birçok kullanıcı, telefonun ekranında ciddi problemlerin olduğunu ve ekranın çok rahat bir şekilde kırıldığını rapor etmişti. Samsung, aylarca süren onarım sürecinin ardından, söz konusu sorunları gidererek, Galaxy Fold modelini geçtiğimiz haftalarda 1.980 dolardan satışa çıkarmıştı.

TCL'nin üç ekranlı ve iki kez katlanabilen telefonu görüntülendi

Gerek ABD ile yaşanan ticaret anlaşmazlıkları gerekse Samsung'un Galaxy Fold'da yaşadığı sorunlar nedeniyle Mate X'in piyasaya çıkış tarihini sürekli erteleyen Huawei ise; geçtiğimiz günlerde katlanabilir telefonunu, 2 bin 400 dolardan ön siparişe açmıştı.

TCL'nin üç ekranlı ve iki kez katlanabilen telefonu görüntülendi

TCL'NİN İKİ KEZ KATLANABİLEN TELEFONU GÖRÜNTÜLENDİ

Çinli TCL şirketi ise, birkaç ay önce yeni bir katlanabilir telefon üretme aşamasında olduğunu resmen duyurmuştu. Şirketin üç ekrana sahip ve iki kez katlanabilen yeni telefonunun prototip sürümü, yeni bir videoda ortaya çıktı.

İki adet menteşeye sahip katlanabilir telefonun ekranlarından birisi, hem içe hem de dışa doğru hareket ettirilebiliyor. Diğer iki ekran ise tek yönlü olarak içe doğru katlanabiliyor.

TCL'den üç ekranlı ve iki kez katlanabilen telefon VİDEO

Videoya baktığımızda telefonun, 4 adet arka kameraya sahip olduğunu görüyoruz. Ancak, TCL'nin bu etkileyici katlanabilir telefon modeli hakkında başka herhangi bir bilgi bulunmuyor. Şu anda piyasada bulunan katlanabilir telefonların en az 2 bin dolardan satışa çıktığını düşünürsek, TCL'nin fiyatını tahmin bile etmek istemiyoruz.

tcl

tcl

tcl

tcl

tcl

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TCL'nin üç ekranlı ve iki kez katlanabilen telefonu görüntülendi

TCL'nin üç ekranlı ve iki kez katlanabilen telefonu görüntülendiTCL'nin üç ekranlı ve iki kez katlanabilen telefonu görüntülendiTCL'nin üç ekranlı ve iki kez katlanabilen telefonu görüntülendi

TCL'nin üç ekranlı ve iki kez katlanabilen telefonu görüntülendi

TCL'nin üç ekranlı ve iki kez katlanabilen telefonu görüntülendi

TCL'nin üç ekranlı ve iki kez katlanabilen telefonu görüntülendiTCL'nin üç ekranlı ve iki kez katlanabilen telefonu görüntülendiTCL'nin üç ekranlı ve iki kez katlanabilen telefonu görüntülendi

TCL'nin üç ekranlı ve iki kez katlanabilen telefonu görüntülendiTCL'nin üç ekranlı ve iki kez katlanabilen telefonu görüntülendi

TCL'nin üç ekranlı ve iki kez katlanabilen telefonu görüntülendiTCL'nin üç ekranlı ve iki kez katlanabilen telefonu görüntülendiTCL'nin üç ekranlı ve iki kez katlanabilen telefonu görüntülendiTCL'nin üç ekranlı ve iki kez katlanabilen telefonu görüntülendiTCL'nin üç ekranlı ve iki kez katlanabilen telefonu görüntülendiTCL'nin üç ekranlı ve iki kez katlanabilen telefonu görüntülendi

TCL'nin üç ekranlı ve iki kez katlanabilen telefonu görüntülendiTCL'nin üç ekranlı ve iki kez katlanabilen telefonu görüntülendiTCL'nin üç ekranlı ve iki kez katlanabilen telefonu görüntülendiTCL'nin üç ekranlı ve iki kez katlanabilen telefonu görüntülendiTCL'nin üç ekranlı ve iki kez katlanabilen telefonu görüntülendiTCL'nin üç ekranlı ve iki kez katlanabilen telefonu görüntülendiTCL'nin üç ekranlı ve iki kez katlanabilen telefonu görüntülendiTCL'nin üç ekranlı ve iki kez katlanabilen telefonu görüntülendiTCL'nin üç ekranlı ve iki kez katlanabilen telefonu görüntülendiTCL'nin üç ekranlı ve iki kez katlanabilen telefonu görüntülendiTCL'nin üç ekranlı ve iki kez katlanabilen telefonu görüntülendiTCL'nin üç ekranlı ve iki kez katlanabilen telefonu görüntülendiTCL'nin üç ekranlı ve iki kez katlanabilen telefonu görüntülendiTCL'nin üç ekranlı ve iki kez katlanabilen telefonu görüntülendiTCL'nin üç ekranlı ve iki kez katlanabilen telefonu görüntülendiTCL'nin üç ekranlı ve iki kez katlanabilen telefonu görüntülendiTCL'nin üç ekranlı ve iki kez katlanabilen telefonu görüntülendiTCL'nin üç ekranlı ve iki kez katlanabilen telefonu görüntülendi

TCL'nin üç ekranlı ve iki kez katlanabilen telefonu görüntülendiTCL'nin üç ekranlı ve iki kez katlanabilen telefonu görüntülendiTCL'nin üç ekranlı ve iki kez katlanabilen telefonu görüntülendiTCL'nin üç ekranlı ve iki kez katlanabilen telefonu görüntülendi

TCL'nin üç ekranlı ve iki kez katlanabilen telefonu görüntülendiTCL'nin üç ekranlı ve iki kez katlanabilen telefonu görüntülendiTCL'nin üç ekranlı ve iki kez katlanabilen telefonu görüntülendi

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