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TCL’nin yanlara doğru genişleyen telefonu ortaya çıktı

TCL’nin yan tarafa doğru genişleyen yeni telefonundan ilk görüntüler geldi.

Haber Merkezi | 18.02.2020 - 09:16..
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Ülkemizde de faaliyet gösteren Çinli akıllı telefon üreticisi TCL, şimdiye kadar hiç görmediğimiz tasarıma sahip yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor.

Yan tarafa doğru genişleyen bir yapıda olan telefon, katlanabilir tasarımlardan sonra akıllı telefon sektörüne farklı bir boyut kazandırabilir.

Tıpkı her yeri ekran olan Xiaomi Mi Mix Alpha gibi şimdilik konsept olarak geliştirilen yeni akıllı telefonun görüntüsü ise şu şekilde:

TCL

TELEFON VE TABLET OLARAK KULLANILABİLECEK

TCL'nin yeni akıllı telefonu hakkında şimdilik pek fazla detay yok. Ancak kapalı haldeyken normal bir telefonu andıran cihaz, açıldığında ise tablet olarak kullanılabilecek.

Çinli üretici, söz konusu akıllı telefonu 24-27 Şubat'ta gerçekleşmesi planlanan Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtacaktı. Ancak koronavirüs nedeniyle etkinliğin iptal olması, TCL'nin bütün planlarını bozdu.

Bu nedenle yeni telefonun ne zaman tanıtılacağı şimdilik bilinmiyor.

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TCL’nin yanlara doğru genişleyen telefonu ortaya çıktı

TCL’nin yanlara doğru genişleyen telefonu ortaya çıktı

TCL’nin yanlara doğru genişleyen telefonu ortaya çıktı

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