Türkiye'nin para politikası ve ekonomik gelişmeler, Meclis gündeminde olacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yarın TBMM'de sunum yapacak.

Karahan, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerine, Türkiye'nin ekonomi politikasına ilişkin bilgi verecek; komisyonda küresel gelişmelerin ülke ekonomisine olan etkisi ve alınan tedbirleri de değerlendirecek.

Karahan, milletvekillerinin sorularını cevaplandıracak.

SAVAŞIN ETKİSİNDEKİ KÜRESEL PİYASALAR

Gündemdeki öncelikli başlıklardan biri, ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaş ve sonrası durulmayan küresel piyasalar olacak.

PETROL FİYATLARI

Hürmüz Boğazı kaynaklı petrol fiyatlarının Türkiye ekonomisine etkileri, milletvekillerinin soruları arasında olacak.

TCMB'NİN FAİZ KARARLARI

Karahan, komisyonda Merkez Bankası'nın son dönem faiz kararları ve enflasyonla mücadele stratejisini anlatacak, Merkez Bankası'nın uyguladığı sıkı para politikasının sonuçları ve dezenflasyon sürecindeki son durum hakkında bilgi verecek.

PARA REZERVLERİ

Makroekonomik verilerdeki iyileşme sonuçları ile para rezervleri ve potansiyel risklere karşı alınan tedbirlere ilişkin değerlendirmeler de sunumun ana başlıkları arasında olacak.