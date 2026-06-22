TCMB: Haziranda hanehalkı enflasyon beklentisi azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Türkiye'de, haziran ayı hane halkı beklentileri açıklandı.

Hanehalkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi bir önceki aya göre 3,38 puan azalarak yüzde 46,13 seviyesinde gerçekleşti.

FİYAT DEĞERLENDİRMELERİ

Hanehalkının, son bir yıl içinde fiyatlarının en çok arttığını değerlendirdiği ve gelecek 12 ay için fiyatlarının en çok artmasını beklediği ürün/hizmet grupları ‘’gıda’’ ile ‘’yakıt ve enerji’’ oldu. Gıdayı, fiyatı en çok artan ürün grupları arasında değerlendiren katılımcıların payı bir önceki aya göre 1,6 puan azalarak yüzde 39,3 oldu.

KONUT FİYATI DEĞİŞİM BEKLENTİSİ

Gelecek 12 ay sonunda konut fiyatlarındaki artış beklentisi bir önceki aya göre 0,13 puan azalarak yüzde 33,82 oldu.

DÖVİZ KURU BEKLENTİSİ

12 ay sonrası ABD Dolar kuru beklentisi bir önceki aya göre 0,14 TL artarak 52,67 TL olarak gerçekleşti.

YATIRIM TERCİHLERİ

Katılımcıların yatırım tercihleri değerlendirildiğinde, ilk sırada yer alan “altın alırım” diyen katılımcıların oranı, bir önceki aya göre 4,0 puan azalarak yüzde 44,3 oldu. ikinci sırada yer alan “ev/dükkan/arsa vb. alırım” diyen katılımcıların oranı bir önceki aya göre 3,9 puan artarak yüzde 37,1 olarak gerçekleşti.