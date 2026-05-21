Haberler Ekonomi

TCMB rezervleri 168,6 milyar dolar

TCMB'nin 15 Mayıs haftasına ait rezervleri 168,6 milyar dolar olarak açıklandı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
TCMB rezervleri 168,6 milyar dolar
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 15 Mayıs haftasına ait rezervleri açıklandı.

TCMB verilerine göre 15 Mayıs haftasında brüt rezervler 168,6 milyar dolara geriledi.

Bir önceki hafta brüt rezervler 171,5 milyar dolar seviyesindeydi.

NET REZERVLER

Net rezervler aynı dönemde 55 milyar dolardan 52,1 milyar dolara geriledi.

Swap hariç net rezervler 39,2 milyar dolardan 37,2 milyar dolara düştü.

Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi