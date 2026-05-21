TCMB rezervleri 168,6 milyar dolar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 15 Mayıs haftasına ait rezervleri açıklandı.
TCMB verilerine göre 15 Mayıs haftasında brüt rezervler 168,6 milyar dolara geriledi.
Bir önceki hafta brüt rezervler 171,5 milyar dolar seviyesindeydi.
NET REZERVLER
Net rezervler aynı dönemde 55 milyar dolardan 52,1 milyar dolara geriledi.
Swap hariç net rezervler 39,2 milyar dolardan 37,2 milyar dolara düştü.
