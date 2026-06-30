TCMB ve Hong Kong Para Otoritesi arasında anlaşma

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan ile Hong Kong Para Otoritesi Başkanı Eddie Yue bir araya gelerek iş birliği için mutabakata imza attı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Hong Kong Para Otoritesi ile arasında yapılan anlaşmaya dair bilgi paylaştı.

MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI

Merkez Bankası'ndan yapılan paylaşım şöyle:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Hong Kong Para Otoritesi arasında, her iki bankanın inovasyon fonksiyonları arasındaki iş birliğine yönelik çerçeve belirlemek amacıyla bir Mutabakat Zaptı imzalanmıştır.

YENİLİKÇİ PROJELERDE İŞ BİRLİĞİ

Anlaşmanın finansal inovasyon alanında bilgi paylaşımının kolaylaştırılmasına ve yenilikçi projelerde iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturması beklenmektedir.

Mutabakat Zaptı, Başkanımız Dr. Fatih Karahan ile Hong Kong Para Otoritesi Başkanı Eddie Yue tarafından imzalanmıştır."