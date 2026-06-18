TCMB'den ödeme hizmetlerine yönelik faaliyet izni

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün bir girişime elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni verdi.

Sağlam Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ için Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun'un 14'üncü, 15'inci, 18'inci ve 19'uncu maddeleri kapsamında değerlendirme yapıldı.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Karar, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Sağlam Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ'ye, ödeme hizmetleri ve elektronik para ihraç hizmetini sunmak üzere elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni verilmesine karar verildi.

Girişim artık yasal mevzuata uygun olarak hareket edecek.