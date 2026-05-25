TCMB'nin rezervlerinde son durum

İlk hesaplamalara göre Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) 22 Mayıs haftasında toplam rezervleri, yaklaşık 8,4 milyar dolar azalarak 168,6 milyar dolardan 160,2 milyar dolara geriledi.

Böylece rezervlerde üst üste ikinci haftada da düşüş beklentisi oluştu.

Rezervler, 30 Ocak 2026’da 218,2 milyar dolarla tarihi zirveyi görürken, sonraki dönemde dalgalı bir seyir izledi.

Uzmanlar, rezerv hareketlerinin döviz piyasası, dış finansman akışı ve para politikası açısından kritik önem taşıdığına dikkat çekiyor.

RESMİ VERİLER 3 HAZİRAN'DA

Piyasalar şimdi TCMB’nin 3 Haziran Çarşamba günü saat 14.30’da açıklayacağı resmi rezerv verilerine odaklandı.