Tedarik zinciri sorunu hava yolu sektörüne 11 milyar dolara mal oldu

Tedarik zincirinde yaşanan sorunlar, hava yolu şirketlerine yüksek maliyetler getiriyor.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Başkanı, havacılık sektöründeki tedarik zinciri aksamalarının 2025 yılında hava yolu şirketlerine en az 11 milyar dolarlık ek maliyet getireceğini söyledi.

IATA Genel Direktörü Willie Walsh, Rio de Janeiro'da düzenlenen IATA Yıllık Genel Kurulunun son günündeki kapanış basın toplantısında yaptığı konuşmada, tedarik zinciri sorunlarının havayollarını planlanandan daha uzun süre eski uçakları kullanmaya zorladığını söyledi.

Walsh, bunun daha yüksek yakıt tüketimine, artan bakım giderlerine ve ek uçak kiralama maliyetlerine yol açtığını söyledi.

2025 EK MALİYETİ 2026 KÂRININ YARISI KADAR

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Genel Direktörü Willie Walsh, "Havacılık sektöründe yaşanan tedarik zinciri sorunları 2025 yılında hava yolu şirketlerine yaklaşık 11 milyar dolarlık ek maliyet yükledi. Bu rakam sektörün bu yıl için öngörülen 23 milyar dolarlık kârının yaklaşık yarısına karşılık geliyor." dedi.