taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.4258
Euro
6.9846
Altın
1610.37
Borsa
89063.03
Gram Altın
332.479
Bitcoin
43108.58

Tedbir amaçlı oğlu tarafından eve kilitlenen kadın

Koronavirüs için riskli yaş grubunda olan annesini eve kilitleyen genç, annesinin dışarı çıkmak için yalvardığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Haber Merkezi | 25.03.2020 - 21:15..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

Koronavirüs salgını türkiyede tespit edildikten sonra, tedbir amacıyla risk grubunda olan 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı.

Bu uyarıya büyük çoğunluk uyarken, birçok vatandaşımız da sokağa çıkmaya devam etti.

Uygulama kapsamında, yaşlı vatandaşlarımıza zorbalık yapıldığı görülen görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, diğer yandan da gülümsememize neden olan olaylar meydana geliyor.

Evden çıkamayan teyzenin oğluyla komik muhabbeti VİDEO

ANNESİNİ KORUMAK İÇİN EVE KİLİTLEDİ

O olaylardan biri de, bir gencin annesini tedbir amaçlı eve kilitlemesi.

DIŞARI ÇIKABİLMEK İÇİN YALVARDI

Koronavirüs salgınından korumak istediği annesini eve kilitleyen genç, annesinin dıraşı çıkabilmek için kendisine yalvardığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

İlginizi Çekebilir
Antalya'da uyarıları dinlemeyenler sahile akın etti
Antalya'da koronavirüsle mücadele kapsamında "Evde Kal" uyarılarını dikkate almayan bazı vatandaşlar, Konyaaltı sahilinde denize girdi, güneşlendi.
Sokağa çıkamayan Mehmet Amca'nın büryan siparişi
Siirt’te yaşayan 67 yaşındaki Mehmet Bakır adlı vatandaşın canı büryan çekince, 155 polis hattını arayarak büryan siparişi verdi.
Koronavirüs: Sosyal mesafe nedir ve nasıl uygulanır
Dünyanın dört bir yanında koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerin merkezi sosyal mesafe olarak görülüyor. Peki, sosyal mesafe nedir ve nasıl uygulanır?
Korona günlerinin anne kokan kurabiye tarifi #evdepişir
Koronavirüsün etkileri devam ederken evde vakit geçirmeyi daha lezzetli hale getirecek, bağışıklık sistemimizi güçlendirecek kurabiye tarifimiz: Portakallı Anne Kurabiyesi!
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Koronavirüse karşı ekonomik tedbirler TBMM'den geçti
Koronavirüse karşı ekonomik tedbirler TBMM'den geçti
448
Canlı yayını kapattığını sanan Sıla'nın paniği
Canlı yayını kapattığını sanan Sıla'nın paniği
264
Rusya'nın tıbbi yardımı İtalya'ya ulaştı
Rusya'nın tıbbi yardımı İtalya'ya ulaştı
171
Almanya'nın sipariş ettiği 6 milyon maske kayboldu
Almanya'nın sipariş ettiği 6 milyon maske kayboldu
76
Binali Yıldırım'ın kayınvalidesi toprağa verildi
Binali Yıldırım'ın kayınvalidesi toprağa verildi
146
Bakan Soylu, olağanüstü hal sorusunu yanıtladı
Bakan Soylu, olağanüstü hal sorusunu yanıtladı
433
Belçika'da sokaklar çöpten geçilmiyor
Belçika'da sokaklar çöpten geçilmiyor
451
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir