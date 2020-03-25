Tedbir amaçlı oğlu tarafından eve kilitlenen kadın

Koronavirüs salgını türkiyede tespit edildikten sonra, tedbir amacıyla risk grubunda olan 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı.

Bu uyarıya büyük çoğunluk uyarken, birçok vatandaşımız da sokağa çıkmaya devam etti.

Uygulama kapsamında, yaşlı vatandaşlarımıza zorbalık yapıldığı görülen görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, diğer yandan da gülümsememize neden olan olaylar meydana geliyor.

Evden çıkamayan teyzenin oğluyla komik muhabbeti VİDEO

ANNESİNİ KORUMAK İÇİN EVE KİLİTLEDİ

O olaylardan biri de, bir gencin annesini tedbir amaçlı eve kilitlemesi.

DIŞARI ÇIKABİLMEK İÇİN YALVARDI

Koronavirüs salgınından korumak istediği annesini eve kilitleyen genç, annesinin dıraşı çıkabilmek için kendisine yalvardığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.