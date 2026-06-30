Tek bir ağaç kesmeden tonlarca odun elde ettiler: Japonların tekniği dikkat çekti

Ormanların korunması ve sürdürülebilir üretim yöntemleri günümüzde her zamankinden daha önemli.

Japonya'nın yüzyıllardır uyguladığı Daisugi tekniği ise bu kapsamda yeniden ilgi görüyor.

Japon sediri ağaçlarına uygulanan özel budama yöntemi sayesinde ağaç kesilmeden kaliteli kereste elde edilebiliyor.

Daisugi yöntemi sayesinde hem orman kaynakları korunuyor hem de aynı ağaçtan yıllar boyunca defalarca odun üretilebiliyor.

Daisugi tekniği nedir

"Dai" kelimesi Japoncada "masa", "Sugi" ise "Japon sediri" anlamına geliyor.

Daisugi tekniği, ilk bakışta büyük bir ağacın üzerinde başka ağaçlar yetişiyormuş gibi görünen ilginç bir görüntü oluşturuyor.

Yöntemde ağacın köküne ve gövdesine zarar verilmiyor.

Kereste üretimine uygun olgunluğa ulaşan Japon sediri ağaçlarının üst dalları, bonsai sanatını andıran özel bir budama tekniğiyle belirli geometrik şekillerde kesiliyor.

Zamanla bu kesim noktalarından uzun ve düz yeni sürgünler gelişiyor.

İstenilen kalınlığa ulaşan bu sürgünler kesilerek kereste olarak kullanılıyor. Ana ağaç ise yaşamaya devam ediyor ve aynı süreç yıllar içinde tekrar edilebiliyor.

Samuraylar için geliştirildi

Daisugi tekniğinin kökeni 14. yüzyıla kadar uzanıyor.

O dönemde samurayların ve soyluların konutlarında kullanılan uzun, düzgün ve kaliteli sedir kerestelerine duyulan ihtiyaç artınca, sınırlı sayıdaki sedir ağaçlarını koruyacak bir yöntem geliştirildi. Böylece daha az ağaç keserek daha fazla kereste elde etmek mümkün oldu.