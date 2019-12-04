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Tek tip sigara paketleri piyasaya sürülüyor

Yarından itibaren tütün ürünlerinde standart siyah paket uygulamasına geçilirken, üzerindeki fotoğrafların sigaradan soğutmak için yapıldığı görülüyor.

Haber Merkezi | 04.12.2019 - 10:31..
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Tek tip sigara paketleri piyasaya sürülüyor

İlk defa Avustralya'da hayata geçirilen daha sonra İngiltere, İrlanda, Fransa ve Macaristan gibi çok sayıda ülkede başlayan tek tip sigara paketi uygulaması, Türkiye'de de devreye girdi.

Tarım Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle, tütün ürünlerinde standart paket uygulamasını hayata geçirmek amacıyla tek tip sigara paketleri, yarından itibaren satışa sunulacak.

Tek tip sigara paketleri piyasaya sürülüyor ViDEO

VÜCUDA ZARARLARI ANLATILIYOR

ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı'nın bulunduğu paketlerde, sigara kullanımının insan vücuduna ne şekilde zarar verebileceği özetle anlatılıyor.

Sigara paketinde kullanılacak görseller;

Tek tip sigara paketleri piyasaya sürülüyor

Tek tip sigara paketleri piyasaya sürülüyor

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