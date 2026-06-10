Tekirdağ ve Kırklareli'nde ormanlık alanlara giriş yasaklandı

Yaz ayına girilmesi ile beraber havalar ısındı.

Geçtiğimiz yıllarda vatandaşların dikkatsizliği ve sıcak nedeniyle yurdun birçok noktasında orman yangınları yaşandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ve valilikler bu doğrultuda yaşanan yangın vakalarının önüne geçmek için bazı tedbirleri duyurmaya başladı.

TEKİRDAĞ'DA ORMANA GİRİŞLER YASAKLANDI

Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu kararı doğrultusunda il genelindeki ormanlık alanlara girişler 12 Haziran-15 Ekim tarihleri arasında yasaklandı.

Karar kapsamında belirlenen alanlar dışında ateş yakılması, orman içi ve yakınındaki bölgelerde anız ile bitki örtüsü yakılması ve yangına neden olabilecek havai fişek ile dilek balonu kullanımı yasaklandı.

KIRKLARELİ'NDE DE AYNI KARAR ALINDI

Kırklareli Valiliği de meteorolojik şartlar nedeniyle artan yangın riskine karşı kent genelindeki ormanlık alanlara girişlerin 15 Ekim’e kadar yasaklandığını duyurdu.

Açıklamada, vatandaşlardan ormanlık alanlarda ateş ve anız yakmamaları, sigara izmariti atmaktan kaçınmaları istendi.

DENETİMLER SIKILAŞTIRILACAK

Her iki ilde de jandarma ve ilgili ekiplerin denetimlerini artıracağı, kurallara uymayanlar hakkında idari ve adli işlem uygulanacağı bildirildi.