Tekirdağ'a yürüyerek girenler görüntülendi

Tekirdağ'da, gece yarısından itibaren özel araçlarla giriş-çıkış yasağı uygulanmaya konuldu.

Güvenlik güçleri de şehrin giriş ve çıkışında kontrol yaptı.

Sürücü ve yolculara izin belgesi soran ekipler, izin belgesi olmayanları geri çevirdi.

BABA-KIZ 3 KİLOMETRE YÜRÜDÜ

Kontrol noktasına gelenlerden bazıları, araçlarından inerek şehre giriş yaptı. Güvenlik güçlerinin kontrol ettiği yayalardan izin belgesi olanlara geçiş üstünlüğü sağlanırken, yanında kızı bulunan bir kişi, 3 kilometre mesafede bulunan aracına yürüyerek gitmek zorunda kaldı.

Tekirdağ'a yürüyerek giren aile İZLE

BARİYERLERLE KAPATILDI

Tekirdağ'ın İstanbul il sınırı olan Marmara Ereğlisi ilçesine bağlı Sultanköy Mahallesi'nde jandarma, İstanbul'a çıkan tüm ara yolları bariyer ile kapattı. Jandarma ekiplerinin kapattığı bariyeri açıp geçen sürücülere ise polis ve jandarma tarafından cezai işlem yapıldı. Büyük araçların dönmesi için ise orta bariyer söküldü, burada karayolları ekipleri tarafından çalışma yapıldı.

TEM KAPALI

TEM otoyolunun Çorlu gişeler mevkisinde de araçların giriş ve çıkışları, polis ekiplerince yapılıyor.