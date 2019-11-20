Tekirdağ'da 286 milyar metreküp doğalgaz rezervi çıktı

Türkiye özellikle de Trakya, yer altı zenginlikleriyle tüm dikkatleri üstüne çekiyor.

Son günlerde yapılan bir keşfin sonucu ise Trakya halkını sevindiren cinsten...

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde yürüttüğü keşif çalışmaları kapsamında 286 milyar metreküplük doğalgaz rezervi tespit edildi.

Keşif sonrası bölgedeki arazilerin fiyatı da yüzde 40 oranında arttı.

TÜRKİYE’NİN 5 YILLIK DOĞALGAZ İHTİYACI

Söz konusu 286 milyar metreküp doğalgaz rezervinin ise Türkiye’nin 5 yıllık ihtiyacına karşılık geldiği ifade edildi.

Türkiye'nin yıllık gaz ihtiyacı açıklanan verilere göre yıllık 50 milyar metreküp olarak belirtiliyor.

KÖYLÜ MUTLU

Yukarısırt Köyü Muhtarı Şerif Yıldırım gazetecilere yaptığı açıklamada, köylerinde çıkan doğalgazın kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, bir yıldan beri devam eden çalışmalarda diğer bölgelerde de gaz bulunduğuna dikkat çekti.

Yıldırım, firmaların bölgede yaptığı çalışmaları yakından takip ettiklerini belirterek, "Burada çalışanlardan çok büyük bir doğalgaz rezervi bulunduğunu duyduk. Ülkemiz için hayırlı olsun. Bu alanda 5 kilometre içiinde 5 tane ocak açtılar. Araştırmalar devam ederken en fazla gazın bizim köyümüzde çıkması sevindirici. Köyümüz küçük inşallah gelişir. Arsa fiyatlarımız değerlendi. Köyümüzde bin metre arsa 10-20 bin liraya satılırken, doğalgazın çıkmasıyla bu fiyat 100 bin liraya çıktı." dedi.

TARLASINDA 286 MİLYAR METREKÜP DOĞALGAZ ÇIKTI

Yukarısırt köyünde tarlasında 286 milyar metre küp doğalgaz rezervi olduğu tespit edilen Mehmet Özkan, "Tam da benim tarlamın ortasında, 40 dönümlük arazim içinde doğalgaz çıktı.Tarlamızın değeri arttı. Ben tarlamı şirkete kiralık olarak veriyorum. Benim diğer arazilerimde de doğalgaz çıktığını söylediler. Arazilerimde doğalgaz çıkması sevindirici." dedi.

ARAZİ FİYATLARI YÜZDE 40 ARTTI

Muratlı’da emlaçılık yapan Süleyman Berk de doğalgaz çıkmasıyla birlikte arazi fiyatlarının yüzde 40’a kadar arttığını belirterek, "Tarlalarında doğalgaz çıkacağını düşünen bazı vatandaşlar arazileri değer kazandığı için şu anda tarlalarını satmıyorlar. Doğalgaz arsa ve tarla fiyatlarını artırdı." dedi.