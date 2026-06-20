Tekirdağ'da 7 kişinin öldüğü hemzemin geçit kapatıldı

Tekirdağ Ergene Velimeşe Mahallesi'nde 4 Eylül 2021'de Kapıkule-Halkalı seferini yapan yük treni içerisinde fabrika işçilerinin bulunduğu, Bilal Küllü'nün kontrolündeki minibüse çarptı.

Kazada Suzan Aksoy, eşi Halil Aksoy, Nebibe Korkmaz, Cangül Akın, Hülya Dinçkol, Yaşar Yüce, Nusret Açıkgöz yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

MİNİBÜS ŞOFÖRÜNE 152 YIL HAPİS CEZASI

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, minibüs şoförü Küllü'nün kazada ölen 7 kişi için ayrı ayrı 'Olası kastla öldürme' suçundan 20'şer yıla kadar olmak üzere 140 yıl, yaralanan 5 kişi için de ayrı ayrı 'Basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek derecede kasten birden fazla kişiyi yaralama' suçundan 5'er yıla kadar olmak üzere 25 yıl hapsi istendi.

Yargılanan Küllü, 152 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırdı. Küllü'nün cezası, İstinaf Mahkemesi'nce onandı.

KARAYOLLARI BAŞVURU YAPTI

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı ile İçişleri Bakanlığı'nın inceleme ve soruşturmaları sürdü. Bakanlık, müfettişler görevlendirirken konu yeniden gündeme geldi.

Bakanlık ve savcılık incelemeleri devam ederken Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün başvurusu sonrası Tekirdağ Valiliği, 14 Haziran 2026 günü hemzemin geçidi taşıt ve yaya trafiğine kapattı.