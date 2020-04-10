Tekirdağ'da araç çarpan 2 kişi öldü

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, koronavirüsün etkilerine karşı yaklaşık 540 milyar avroluk ekonomik pakette uzlaşı sağladı.

AB koronavirüse karşı 540 milyar avroluk paket hazırladı

ABD'nin, koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemlerin yürürlüğe girmesinden bu yana 6 binden fazla göçmeni güneyindeki Meksika sınırından geri çevirdiği bildirildi.

ABD Meksika sınırındaki 6 bin göçmeni geri çevirdi

Putin, koronavirüse karşı mücadeleyi, Türk halkları Peçenek ve Kumanlara karşı yapılan savaşlara benzetti.

Kayseri'de bir apartmanın asansör kapısıyla merdiven korkuluklarına sıvı süren şüpheli kadın gözaltına alındığı bildirildi.

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Denizli'de korona tedbirlerine uymayanlara para cezası

Denizli'de, koronavirüsle mücadele kapsamında son 1 haftada 138 kişi ile 6 iş yerine toplam 191 bin 546 lira tutarında idari para cezası uygulandı.