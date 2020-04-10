Tekirdağ'da araç çarpan 2 kişi öldü

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Çınarlı Mahallesi TOKİ mevkisinde, Sedat G'nin kullandığı 59 ER 536 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Yeliz Kara, Kemal Şinik ve Hakan Sezer'e çarptı.
ÇARPTIKTAN SONRA KAÇTI
Sedat G, çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı.
2 KİŞİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Şinik ve Sezer'in olay yerinde öldüğü belirledi.
1 KİŞİ AĞIR YARALANDI
Ağır yaralanan Kara, ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.
DÜŞEN PLAKASINI ALMAYA GELİNCE YAKALANDI
Öte yandan sürücü Sedat G, kazada düşen otomobilin plakasını almak için geldiği olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.