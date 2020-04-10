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Tekirdağ'da araç çarpan 2 kişi öldü

Tekirdağ'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

AA |
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Tekirdağ'da araç çarpan 2 kişi öldü

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Çınarlı Mahallesi TOKİ mevkisinde, Sedat G'nin kullandığı 59 ER 536 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Yeliz Kara, Kemal Şinik ve Hakan Sezer'e çarptı.

ÇARPTIKTAN SONRA KAÇTI

Sedat G, çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı.

2 KİŞİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Şinik ve Sezer'in olay yerinde öldüğü belirledi.

Tekirdağ'da araç çarpan 2 kişi öldü

1 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Ağır yaralanan Kara, ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.

DÜŞEN PLAKASINI ALMAYA GELİNCE YAKALANDI

Öte yandan sürücü Sedat G, kazada düşen otomobilin plakasını almak için geldiği olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Tekirdağ'da araç çarpan 2 kişi öldü

Tekirdağ'da araç çarpan 2 kişi öldü

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