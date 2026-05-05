Tekirdağ'da aralarında husumet olan iki yaşlı adam yumruk yumruğa kavga etti
Çorlu ilçesinde aralarında husumet bulunan iki yaşlı adam arasında çıkan yumruklu kavgada 1 kişi yaralanırken şahıslardan biri ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kanlı tartışma
Atatürk Meydanı yan tarafındaki parkta karşılaşan, aralarında daha önce husumet olduğu iddia edilen M.S. ile O.B. arasında gerginlik yaşandı.
İki şahsın arasındaki tartışması kavgaya dönüştü.
YUMRUKLU KAVGA ÇIKTI
Yumruk darbesiyle kanlar içinde kalan O.B. yaralandı.
İki şahıs arasındaki arbede, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle büyümeden önlendi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralı O.B., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İFADESİ ALINACAK
M.S. ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)