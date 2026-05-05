Tekirdağ'da aralarında husumet olan iki yaşlı adam yumruk yumruğa kavga etti

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kanlı tartışma

Atatürk Meydanı yan tarafındaki parkta karşılaşan, aralarında daha önce husumet olduğu iddia edilen M.S. ile O.B. arasında gerginlik yaşandı.

İki şahsın arasındaki tartışması kavgaya dönüştü.

YUMRUKLU KAVGA ÇIKTI

Yumruk darbesiyle kanlar içinde kalan O.B. yaralandı.

İki şahıs arasındaki arbede, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle büyümeden önlendi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı O.B., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İFADESİ ALINACAK

M.S. ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.