Tekirdağ'da çıkan çatışmada 2 polis şehit oldu

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Tekirdağ Çorlu'dan acı haber geldi...

2 polisimiz şehit düştü.

Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi üzerindeki bir iş merkezinde, kavga çıktı.

İş merkezinin ikinci katından silahlı kavga ihbarı yapılması üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

2 POLİS AĞIR YARALANDI

Olay yerinde bulunan sivil asayiş ekiplerine şüpheli tarafından ateş açılması sonucu 2 polis memuru ağır yaralandı.

Bölgeye çok sayıda takviye ekip ve sağlık ekibi yönlendirildi.

ŞAHIS ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Şüpheli şahsa teslim olması yönünde çağrı yapıldı ancak ateşle karşılık vermesi üzerine polis ekiplerince müdahalede bulunuldu.

Çıkan çatışmada şüpheli etkisiz hale getirildi.

POLİS MEMURLARI HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan polis memurları ile şüpheli, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ACI HABER GELDİ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda meydana gelen çatışmada yaralanan polislerin şehit olduklarını bildirdi.

Paylaşımda, "Tekirdağ Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç; görevli iken silahlı kavga olayına müdahale ettikleri esnada şüpheli şahsın ateşli silahla karşılık vermesi sonucu şehit olmuşlardır.

Şehitlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamları âli olsun." denildi.

DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

İddiaya göre, psikolojik rahatsızlığı bulunduğu belirtilen ve hakkında tedavi görmesine yönelik mahkeme kararı bulunduğu öğrenilen şahsın pasajda olduğuna dair bilgi alan polis ekipleri bölgede çalışma yaptı.

İlk kontrollerde şahsa ulaşamayan ekipler, vatandaşlarla birlikte pasajdan çıktıkları sırada saldırıya uğradı.

Zanlının elindeki delici aletle saldırdığı 2 polis memuru, olay yerinde şehit oldu.